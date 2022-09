OPROEP. Hoe ver gaat u om deze winter energie te besparen?

Binnenkort krijgt u, als u niet Marc Coucke of Gert Verhulst heet, 400 euro extra op uw bankrekening. Een cadeautje van Alexander De Croo om de shock van uw energiefactuur te verzachten. Maar volstaat dat?

Lees ook: Bij deze Vlamingen kookt de energiewoede over: ‘Ik zet de thermostaat op maximaal 13 graden en nóg kreeg ik een factuur van een maandloon’

Of neemt u het heft in eigen handen en kruipt u, met de Knack in de hand als natuurlijk slaapmutsje, deze winter extra vroeg onder de wol om de kosten te drukken? Kijkt u stiekem naar ‘BV Darts’ omdat u meteen begint te zweten bij de aanblik van zoveel televisionele onkunde? Overweegt u om een padelraket aan te schaffen om warm te kunnen douchen bij de padelclub van Niels Destadsbader? Of neemt u een voorbeeld aan het brein van Jean-Marie Dedecker en gaat u zelf in spaarstand om de kosten te drukken? Wij zijn benieuwd naar hoe u van plan bent de winter door te komen.

Laat het ons weten. Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: