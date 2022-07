Oproep: Is een airco egoïstisch of gewoon een mensenrecht?

De temperatuur schiet vandaag en morgen richting een bloedhete 40 graden. Die extreme hitte is niet ongevaarlijk en kan leiden tot hartfalen, kortademigheid, nierschade en slaaptekort. Door de klimaatopwarming is het niet onwaarschijnlijk dat we de komende zomers vaker en vaker te maken zullen krijgen met hittegolven. Is de aanschaf van een airco dan een goed idee?

We zijn benieuwd naar uw mening. Is een airco niet gewoon de zomerse variant van de verwarming? Of is het asociaal omdat ze zorgen voor een enorme CO2­-uitstoot en dus nog meer klimaatopwarming?

Marie-Leen Verdonck, expert stadsklimatologie ziet nog een ander probleem: “Airco’s stoten vaak ook warme lucht het huis uit, waardoor ze in de onmiddellijke omgeving de buitentemperatuur ook nog eens verhogen. In Amerikaanse steden zie je heel veel airco’s: als die uitlaten allemaal uitkomen op smalle steegjes, zorgt dat lokaal voor veel warmteproductie.”

