OPROEP. Is het wel oké om fan te blijven van een idool dat beschuldigd wordt van strafbare feiten? Laat ons uw mening weten!

Vanavond treedt Arcade Fire op in het Sportpaleis in Antwerpen. Ongeacht de kwaliteit van het optreden zal hun passage in ons land niet onbesproken blijven, sinds zanger Win Butler door drie vrouwen en een non-binaire persoon beschuldigd wordt van seksueel misbruik, ongewenste aanrakingen en dickpics naar tieners – kortom, gortigheden allerhande.

Door de beschuldigingen besloot Feist, die in het voorprogramma stond, om de tour van de band al na twee optredens te verlaten. Op sociale media lieten heel wat fans ook al weten dat ze met gemengde gevoelens naar het concert gaan, of hun tickets zelfs verkopen. Dat doet de vraag rijzen: wat als je favoriete artiest beschuldigd wordt van strafbare feiten? Kan je dan nog probleemloos naar zijn/haar muziek luisteren? En is het nog oké om je idool door dik en dun te steunen - en zeker financieel? Of hoef je je er niets van aan te trekken, zolang de feiten niet zijn bewezen? Moeten we als maatschappij het individu dat beschuldig wordt, loskoppelen van de muziek? Of cancellen we beter meteen diens hele oeuvre?

