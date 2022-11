OPROEP. Kreeg u al eens te maken met wantoestanden in een crèche?

Kinderen die worden vastgeplakt met ducttape of met hun gezicht in eten worden geduwd: de klachten bij verschillende crèches in ons land zijn niet mild. Het alarmerende rapport van de Zorginspectie over kinderdagverblijf ‘t (B)engeltje in Oudenaarde zorgde opnieuw voor veel verontwaardiging bij ouders, en ondertussen blijven de getuigenissen van wanpraktijken in crèches over heel Vlaanderen binnenstromen. Heeft u hier zelf al ervaring mee? Probeerde u ook al eens een klacht in te dienen, waar vervolgens niets mee werd gedaan? Heeft u überhaupt nog vertrouwen in onze kinderopvang?

Laat het ons weten. Mail uw verhaal naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: