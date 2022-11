OPROEP. Krijgen kinderen te snel een eigen smartphone? En valt die evolutie zelfs nog tegen te houden?

Uit onderzoek blijkt dat kinderen in ons land hun eerste smartphone gemiddeld krijgen wanneer ze 8 jaar zijn, jonger dan ooit tevoren. Bovendien gebruiken veel kinderen vanaf hun 10de ook al TikTok, Snapchat en Instagram, hoewel de officiële leeftijdsgrens voor veel van die apps 13 jaar is.

Is dit wel een goede evolutie? Moeten kinderen niet nog wat langer zorgeloos en onbereikbaar blijven? Of leren ze zo juist al vroeg om op een verstandige manier met technologie om te gaan? Valt dit überhaupt wel tegen te gaan als ouder, wanneer alle klasgenootjes van je kind al een smartphone bezitten? Of stimuleer je je kroost beter om tégen die kuddegeest in te gaan?

