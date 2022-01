OPROEP. Verdienen de uitzonderlijke prestaties van topsporters ook uitzonderingen op de regels? Laat het ons weten!

Vorige week reisde Novak Djokovic af naar Australië voor de Australian Open, ondanks dat hij niet gevaccineerd is. De regels zijn Down Under bijzonder streng, maar volgens Djokovic had hij een ‘medische uitzondering’ gekregen. Nadat hij daarmee pronkte op Instagram, begeleid door een foto met zijn bagage op de luchthaven van Sydney, ging de Australische overheid op de rem staan. Zijn visum werd ingetrokken, omdat ‘niemand boven de wet staat'.

De reacties op de soap rond ‘Novax’ zijn verdeeld. Zijn vader, Srdjan Djokovic, liet zijn ongenoegen luid blijken door hem te vergelijken met zowel Spartacus als Jezus. ‘Jezus werd gekruisigd, er werd hem van alles aangedaan. Hij heeft het doorstaan en leeft nog steeds onder ons.’ En: ‘Novak is de Spartacus van een nieuwe wereld die geen onrecht, kolonialisme en hypocrisie zal tolereren.’ Sommige collega-tennissers vielen Djokovic al bij door te stellen dat hij nu belet wordt zijn job uit te oefenen, en zo eigenlijk verplicht wordt om een vaccin te nemen.

Verdienen topsporters, zoals de negenvoudige kampioen van Melbourne, met hun uitzonderlijke prestaties ook uitzonderingen op de regels? Moeten ze ongevaccineerd een land binnen mogen, puur om hun job te kunnen uitoefenen? Of voorrang krijgen bij het vaccineren, zoals vorige zomer het geval was bij de Olympische Spelen? Of zijn ook zij uiteindelijk maar doorsnee burgers, die zich aan dezelfde regels moeten houden als u en wij?

