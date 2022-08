OPROEP. Wat is voor u de maatschappelijke meerwaarde van jeugdbewegingen?

Al sinds het begin van de zomer staan jeugdbewegingen door incidenten met burgemeesters op kamp negatief in de aandacht. Een scoutsmoeder kroop daarop in haar pen: haar Facebook-betoog om de waarde van jeugdbewegingen te erkennen ging in mum van tijd viraal. Hoe kijkt u naar onze scouts-, chiro- en KSA-jeugd?

‘Vanavond kwam mijn 14-jarige zoon thuis van zijn 11daags tentenkamp in de Ardennen. En hij is gegroeid, niet alleen letterlijk. De kleine jongen is niet meer. Hij werd op 11 dagen tijd een heel stuk meer volwassen’: zo begint het betoog van Eva Martens dat intussen al meer dan tweeduizend keer werd gedeeld op Facebook. ‘Als ouder kijk ik vol trots naar mijn zoon. Ik weet dat hij herinneringen en levenslessen meeneemt voor zijn hele verdere leven. Ikzelf leerde in de scouts verantwoordelijkheid nemen, vergaderingen leiden, delegeren, samenwerken, grenzen verleggen en nog veel meer.’

De scoutsmoeder uit Deinze breekt met haar brief een lans voor de maatschappelijke meerwaarde van jeugdbewegingen. Die staat door de berichten over conflicten met burgemeesters en buurtbewoners op kamp al enkele weken ter discussie. Maar wat vindt u van de kwestie? Denkt u met weemoed terug aan uw jaren in de jeugdbeweging en aan wat u er geleerd hebt? Of voelt u de ader op uw voorhoofd al bonzen wanneer u die jongeren in uniform over straat ziet lopen? Wij zijn benieuwd naar uw mening.

