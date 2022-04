OPROEP. Wat met de loonindexering? Is er een indexsprong nodig, zoals Stijn Baert voorstelt? Of zal die ons enkel verarmen?

Met onze automatische loonindexering bekleedt België een unieke positie. Wij zijn, samen met Luxemburg, het enige land waar de lonen vanzelf stijgen als de levensduurte toeneemt. Door de torenhoge inflatie staat het systeem echter onder druk. Tegenstanders waarschuwen dat de loonindexering de inflatie enkel in stand houdt, voorstanders zien het als de enige bescherming van de koopkracht van de doorsnee burger.

Zelfs arbeidseconomen zijn het niet eens over wat er met de loonindexering moet gebeuren. In een gezamenlijk interview met Humo was Ive Marx nog opgelucht dat het systeem de burger beschermt tegen verarming, terwijl zijn collega Stijn Baert opperde: ‘Als we willen vermijden dat onze lonen te snel stijgen, waardoor we jobs verliezen aan het buitenland, moeten we straks gaan praten over loonsdálingen en indexsprongen’

Wat vindt u? Moeten we aan het heilige huisje van de loonindexering durven raken, om de negatieve spiraal van prijsstijgingen te breken? Hebben werkgeversorganisaties een punt als ze pleiten voor een indexsprong (waarbij lonen bewust niet automatisch worden geïndexeerd)? Of moeten juist de werkgevers, die tijdens de pandemie volop overheidssteun hebben genoten, nu maar eens in de kosten delen? Wat is belangrijker, jobs in ons land houden of de koopkracht van de Belgen behouden? Wie heeft volgens u gelijk?

Laat het ons weten via onderstaand formulier of mail naar openvenster@humo.be. Uw reactie kan gepubliceerd worden in Humo of op humo.be.