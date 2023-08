Oproep: zijn de uitspraken van Van Quickenborne over huismoeders terecht? ‘Dit stoort mij heel erg’

‘Vrouwen mogen van mij gerust thuisblijven om voor hun kinderen te zorgen, maar níét op kosten van de maatschappij,’ aldus Vincent Van Quickenborne in een interview met Humo. Die uitspraak deed voorbije dagen de nodige stof opwaaien.

‘Het kan niet meer dat hun partners hogere werkloosheidsuitkeringen krijgen, omdat zij huisvrouw zijn en niet willen werken. Je moet een kat een kat noemen: de meeste huismoeders zijn van allochtone afkomst. Dat zij niet werken, komt deels door racisme en een gebrek aan opleiding, en deels door hun cultuur. In de jaren 50 bestond die vrouw-aan-de-haardcultuur hier ook. Dat moet veranderen, de activiteitsgraad bij mensen met migratieroots ligt veel te laag. We moeten die mensen oproepen en financieel prikkelen. Laat hen in de kinderopvang werken! Dan kunnen ze hun eigen kinderen meenemen,’ aldus Van Quickenborne.

Eerder dit jaar nam ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau de huisvrouw al in het vizier: ‘Ik vind dat iedereen die kan werken zijn deel moet doen. Een huisvrouw rijdt ook op onze wegen, haar kinderen gaan naar onze scholen en als ze ziek zijn, kan ze ook rekenen op ­onze gezondheidszorg.’ Eerder pleitte Rousseau in Humo al voor een verplichte kinderopvang vanaf 1 jaar.

Onder meer Groen-voorzitter Nadia Naji reageerde verontwaardigd op de uitspraken: ‘Ouders moeten de keuze hebben om thuis te blijven. (...) Zeker een liberale partij zou toch voor vrije keuze moeten pleiten. Het stoort me heel erg dat mánnen als Conner Rousseau en Vincent Van Quickenborne vrouwen in kwetsbare posities viseren en wegzetten als profiteurs.’

Wat denkt u? Zijn dit gerechtvaardigde bezorgdheden van de politici? Of is er te weinig waardering voor onbetaald werk en wordt het belang van thuisblijven om voor de kinderen te zorgen onderschat? En zijn dit soort uitspraken wel gepast in een tijd waarin de kinderopvang wankelt?

Laat het ons weten via het formulier hieronder of mail naar openvenster@humo.be