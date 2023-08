‘Over Wallonië hoor je weinig in het nieuws’

Ik vraag me af hoe de nieuwsankers zich voelen wanneer ze items zonder enige nieuwswaarde moeten brengen in het journaal. Tom Cruise die zelf de stunts doet in zijn nieuwste film? Heel belangrijk nieuwsitem? Neen, echt niet. De kijkers zijn volwassenen, geen kleuters.

Weet iemand bij de nieuwsdienst trouwens dat nieuws uit Wallonië ook welkom is? Daar worden niet vaak nieuwsitems over gemaakt en dat is bijzonder jammer. Onze kennis van onze buren wordt er zo niet beter op en dat legt de bodem voor polarisatie en angst. Onbekend is immers onbemind. En misschien halen ze geen stunts uit zoals Tom Cruise, maar er zijn ongetwijfeld ook wetenswaardigheden in dat landsdeel.

Ann de Kreyger, Meise.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: