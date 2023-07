‘Over zichzelf zei de betreurde Luis Suarez: ‘Ik was zeer, zeer goed’. Niemand sprak hem tegen’

De dag van zijn overlijden, zondag 9 juli 2023, wijdde alleen L’Équipe meer dan enkele feiten aan het droeve nieuws: ‘Hij bereikte wat Spaanse sterren als Iniesta, Xavi en Casillas niet konden: de Gouden Bal winnen.’ Een paar Belgische en Nederlandse kranten drukten op de laatste sportpagina korte annonces af. Luis Suárez is dood. Niet die van Ajax en Barcelona, El Pistolero, maar de echte uit de jaren 60. De dagen na de betreurde zondag lazen en hoorden we iets meer over Suárez, die debuteerde bij Deportivo La Coruna, naar FC Barcelona ging en toen tot afgrijzen van heel Catalonië naar Inter Milan werd getransfereerd. Daar had de beruchte coach Helenio Herrera het grendelsysteem van de Oostenrijker Karl Rappan geperfectioneerd tot het ultraverdedigende catenaccio. Herrera over de critici: ‘Men ziet niet hoe ik juist de áánval heb geslepen tot een messcherp wapen. Dat kon dankzij Luisito op mijn middenveld. Met hem ging de schoonheid van het spel niet verloren, nee, ze werd juist vergroot.’ Zat iets in. De defensie rond libero Picchi steunde op beton en mankracht, maar als Suárez de bal kreeg en zijn elegante passes langs een lineaal begon te versturen, kwam het hele team in beweging en kregen we La Grande Inter te zien.

Alfredo Di Stéfano, de voetballer die Real Madrid ver voor de geboorte van Ronaldo en Zidane wereldberoemd maakte, doopte Suárez tot ‘El Arquitecto’. France Football achtte één Gouden Bal te weinig voor de architect en vatte het plan op hem voor de gehele jaren 60 een speciale ‘Decennium Gouden Bal’ uit te reiken. De Italiaanse journalist Gianni Mura omschreef Suárez zo: ‘Half danser, half torero’. Karl-Heinz Rummenigge, die drie jaar bij Inter onder contract stond, sloot zich aan bij de adoratie voor Suárez, ruim zestig jaar na zijn glorietijd, en constateerde ontroerd: ‘Das Italienische Fussballherz vergisst nie.’

Ik heb de onvergetelijke Luis Suarez twee keer in levenden lijve gezien. Na zijn carrière zat hij eens in een publieke ruimte van het Feyenoord-stadion, waar hij als scout van Inter een wedstrijd van de aanstaande tegenstander bekeek. In Milaan en Barcelona zouden bij zijn binnenkomst alle aanwezigen onmiddellijk van hun stoelen zijn opgestaan, in Rotterdam schonk niemand aandacht aan deze onopvallende, bescheiden man. In werkelijkheid was Suárez tamelijk onbescheiden en zeker niet onopvallend. In een in memoriam van Javier Cáceres in de Süddeutsche Zeitung lezen we dat de Spaanse radiozender Cadena SER Suárez altijd inhuurde om zijn gepeperde meningen op de wedstrijden van FC Barcelona los te laten. Cáceres: ‘Naar Suarez luisteren was een genoegen. Luisito, zoals hij een leven lang genoemd werd, sprak altijd open en onverhuld over alles. Over zichzelf zei hij: ‘Ik was zeer, zeer goed’. Niemand sprak hem tegen.’

Mijn eerste confrontatie met Suarez vond plaats op 4 april 1970. Anderlecht ontving thuis Inter in de Europese beker voor Jaarbeurssteden, later UEFA Cup, nu Europa League. Op het middenveld van de Italianen stonden Suarez, majestueus als zijn vooruitgesnelde roem had voorspeld, en Mario Corso, de fabelachtige linkspoot met de kousen op de enkels. Ik liep ze tweemaal drie kwartier voorbij alsof ze er niet stonden. (Ik was zeer, zeer goed.) Uitslag: 0-1 voor Inter. De return in Milaan won Anderlecht dankzij twee geweldige kopballen van de pijlsnelle technicus op de rechtervleugel, Gerard ‘Pummy’ Bergholtz, en kwalificeerde zich daarmee voor de finale tegen Arsenal.