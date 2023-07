‘Politiek moet belangeloos en zonder achterdocht bedreven worden’

Ik wil graag reageren op de open brief van premier Alexander De Croo (Open VLD). Ons land heeft meer dan ooit nood aan integere, moreel evenwichtige, rechtlijnige politici met een open geest, die wederzijds respect en diplomatie hoog in het vaandel voeren.

Politiek moet bedreven worden zonder achterdocht, belangeloos tot en met, altruïsme moet op de eerste plaats komen. Dienstbaarheid moet de regel zijn. Ego’s, eigenbelang, geldgewin met en in de politiek, net als partij- en taalgrenzen betekenen een belemmering om dienend samen te werken.

De burgers hebben recht op een eerlijke en constructieve politiek. ‘Eendracht maakt macht’ blijft de beste leuze en keuze.

Geert Messiaen, Roeselare.

