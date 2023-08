‘Mijn vrouw heeft 45 jaar gewerkt en krijgt evenveel pensioen als een Waal die z’n hele leven heeft gestempeld.’ Met dat soort uitspraken proberen Jean-Marie Dedecker en andere Vlaams-nationalisten de Vlaamse kiezer voortdurend te manipuleren: de Vlaming betaalt, de Waal ontvangt.

Dat is natuurlijk onzin: de realiteit is dat de werkende Vlamingen en Walen betalen voor de werkloze Vlamingen en Walen. De werkgelegenheidsgraad is hoger bij mannen dan bij vrouwen, en hoger bij hooggeschoolden dan bij laaggeschoolden. Nochtans wil niemand mannen en vrouwen ‘splitsen’. Niemand spreekt van een natie met hoogopgeleiden en één met laagopgeleiden.

De enige consequente splitsing zou leiden tot een land met werkenden en een land met werklozen. Maar praatjes verkopen is makkelijker dan consequent zijn.

Jaak De Cock, Brussel.

