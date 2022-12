Priester Rik Devillé: ‘Pedofiele priesters, broeders en paters hebben een eigen patroonheilige gekregen: Johannes Paulus II’

Dat de in 2014 heilig verklaarde paus Johannes Paulus II in de jaren 70 als aartsbisschop van Krakau in Polen priesters uit zijn bisdom beschermde die kinderen misbruikten, wordt nu pas erkend. Maar het was al duidelijk in de jaren 90, toen mijn boek ‘De laatste dictatuur’ in het Pools als roofdruk verscheen. De almachtige katholieke kerk van Polen was er toen nog niet klaar voor. Het kon niet bestaan - en dus bestond het niet.

Slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk, ook in ons land, hebben er alles aan gedaan om de opvolgers van Johannes Paulus II erop te wijzen dat die heiligverklaring helemaal niet kon. Toch werd hardnekkig doorgezet. Niet alleen katholieken gaan ervan uit dat het proces van heiligverklaring langdurig en grondig wordt gevoerd, en toch is men blijkbaar nooit op de documenten gestoten die bewijzen wat er werkelijk aan de hand was in het aartsbisschoppelijke paleis in Krakau.

Ook nu nog komen er voldoende aanwijzingen boven dat de huidige paus pedofiele priesters en de oversten en bisschoppen die hen beschermen ongemoeid laat. Enkele voorbeelden? Het generale bestuur van de Broeders van Liefde, het bestuur van Het Werk en al die bisdommen wereldwijd – ook in ons land – waar veroordeelde priesters ongestoord aan de slag zijn. Het is vandaag niet anders dan vroeger, toen Johannes Paulus II pater Carlos Miguel Buela, de stichter van de Familie van het Mensgeworden Woord en van de Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará (in de volksmond ‘de blauwe zusters’), bleef steunen: recent zijn zij ook aangewaaid in het bisdom Gent, dankzij de inspanningen van voormalige bisschop Luc Van Looy. In plaats van de rij misbruiken korter te maken, maakt de kerk ze almaar langer.

In theorie spreekt men in Rome kordate taal over de in de fout gegane katholieke clerus. Ook de huidige paus doet daar zijn uiterste best voor. In de praktijk wordt mondjesmaat af en toe misdadiger op non-actief gezet, meestal tijdelijk. Het overgrote deel van de dossiers blijft onaangeroerd liggen. Of worden die dossiers opgeborgen om ze pas 60 jaar na de feiten aan het licht te laten komen? Alle betrokkenen zijn dan wellicht al lang zalig of heilig verklaard.

In de hemel hebben de pedofiele priesters, broeders en paters een eigen patroonheilige gekregen: Johannes Paulus II. Eén keer zijn naam aanroepen levert algauw 300 dagen aflaat op.

