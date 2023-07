Recht van antwoord Luc Tuymans: ‘Die column is denigrerend, ongepast en respectloos’

Met dit schrijven wens ik te reageren op de column van de heer Marc Ruyters van 17 juli 2023, waarin hij mij de uitspraak in de mond legt dat Galerie Zeno X niet internationaal genoeg werkt. Of ik dat in het verleden weleens gezegd heb, in een persoonlijk gesprek met Marc Ruyters, laat ik in het midden, maar in de context van zijn artikel is het bijzonder pijnlijk.

Bovendien klopt het niet dat ik David Zwirner erbij heb gehaald. Integendeel: David Zwirner en zijn vader Rudolph Zwirner hebben Frank Demaegd en mij in 1992 gecontacteerd voor een mogelijke samenwerking. Nota bene: de galerie David Zwirner bestond toen nog niet.

Ik heb met Frank en Eliane 33 jaar samengewerkt en ben daar zeer dankbaar voor. De verhouding tussen Zeno X en David Zwirner Gallery is altijd respectvol en professioneel geweest. Het is onzin om te beweren dat Frank niet internationaal zou hebben gewerkt, gezien zijn parcours van de States tot Japan.

Hoe dan ook is de algemene teneur van de column denigrerend, ongepast en respectloos ten opzichte van verworvenheden die als een paal boven water staan.

Luc Tuymans, Antwerpen

