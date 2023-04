‘Sammy Mahdi moet zwijgen over abortus, want hij heeft geen baarmoeder’

Ik zou graag mevrouw Heleen Debruyne oprecht bedanken voor haar prachtige column ‘CD&V-gezeik’ over abortus in Humo 4312. Zij stelt duidelijk waar het om gaat en om wie het gaat.

Het gaat niet over een ethisch kompas waarover voorzitter Sammy Mahdi van CD&V het heeft, maar over het beslissingsrecht van de vrouw die alle last van het dragen, het baren en het leven van een ongewenst kind draagt.

Sammy Mahdi moet zwijgen, want hij is een man, heeft dus geen baarmoeder en zal nooit aan den lijve kunnen of moeten ondervinden welke zware problematiek een ongewenste zwangerschap met zich meebrengt. En Petra De Sutter van Groen moet ook zwijgen, want zij kon en kan dat ook niet.

Een kind moet niet te allen prijze op de wereld gezet worden. Een kind mag enkel uit liefde verwekt worden, en men mag het alleen geboren laten worden als men weet dat de levensvoorwaarden gunstig zullen zijn.

Lees ook Te laat voor een abortus in België: ‘Soms moeten wij eerst in hun plaats betalen’ Margaret Atwood: ‘Mannen zijn bang dat vrouwen hen uitlachen, vrouwen zijn bang dat mannen hen vermoorden’ Nawal Farih, vriendin van Sammy Mahdi: ‘Op Valentijn kreeg ik een mini-Sammy: een knuffelbeest met zijn gezicht erop’

Ongewenst op de wereld gezet worden is een pijniging zonder einde. Ik ben zo’n kind, en dat was nog niet eens in armoedige omstandigheden, maar ik was het tweede kind en mijn ouders wensten er maar één.

Toen ik 2,5 jaar oud was en huilde omdat ik weer eens slaag van mijn oudere zus had gekregen, zeiden mijn ouders: ‘Waarom huil je nu? Je had er niet moeten zijn en je zus mag je slaan, want zij is de oudste.’ Dat werd een constante.

Het leven op zich is al een uitdaging, maar als je ongewenst bent, is het een echte hel. Iemand dat willens en wetens aandoen is een wandaad. Respect voor het leven betekent: respect voor een waardig en gekoesterd leven.

Trouwens, ik vraag mij af wanneer men de anticonceptiepil voor de man zal commercialiseren, want nu ligt alle verantwoordelijkheid bij de vrouw. Mannen die een sterilisatie willen ondergaan, zijn een zeldzaamheid. En het lijkt me duidelijk dat, als mannen kinderen zouden moeten dragen en baren, de wereldbevolking drastisch zou dalen.

Gerda Eynatten-Bové, Antwerpen.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: