Met veel interesse heb ik het interview in Humo 4323 met professor Bruno Lapauw gelezen naar aanleiding van zijn boek ‘De schildklier. Over de grote impact van een klein orgaan’.

Ik heb zelf een niet goed functionerende schildklier door de auto-immuunziekte Hashimoto. In de eerste plaats heeft de behandeling met hormoonmedicatie me geholpen. Desondanks bleef ik restklachten ervaren. Ik voelde me opgeblazen, vermoeid en neerslachtig.

In het interview heeft dokter Lapauw het over lichaamsgewicht bij patiënten met de auto-immuunziekte Hashimoto en het belang van brood eten omwille van het toegevoegde jodium. Naar mijn ervaring is er echter wel een belangrijke kanttekening qua soort brood, want sommige graansoorten kunnen net de veroorzakers zijn van restklachten.

Op de website www.hashimoto.nl van Vera Kamphorst, ervaringsdeskundige met de ziekte van Hashimoto en orthomoleculair therapeut, heb ik eindelijk de juiste informatie gevonden. Blijkbaar zijn er vijf allergenen die bij Hashimoto-patiënten vaker dan gemiddeld, vaak ongemerkt, tot restklachten leiden: gluten, zuivel, soja, alcohol en kunstmatige, toegevoegde suikers. Sinds ik glutenvrij eet, zijn mijn restklachten zo goed als verdwenen.

Lieve Vermeerbergen, Schoten.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: