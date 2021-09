‘Sinds Ronaldo’s terugkeer op het oude nest hoor je de wildste verhalen’

De ochtend van de dag vóór het tweede debuut van Cristiano Ronaldo bij Manchester United vroeg Paul Pogba aan zijn vriendin waar de quinoa stond. Hij had Ronaldo quinoa zien eten en Cris zag er ‘a million dollar’ uit. Paul wilde dat ook. Samen met zijn partner las hij op Google dat quinoa een eenjarige plant van de amarantenfamilie uit het Andesgebergte is. De site Lekker Gezond: ‘Quinoa, het staat ongetwijfeld in jouw keukenkastje. Deze superfood is de laatste jaren enorm populair geworden. Niet gek, want het zit boordevol eiwitten, vezels, vitaminen en mineralen. Wij geven je negen manieren om quinoa te eten.’ De eerste: ‘Kook de quinoa volgens de verpakking en doe in een kom. Voeg daar honderd gram cottage cheese, een theelepel kaneel en een eetlepel lijnzaad en honing aan toe en je ontbijt is klaar!’ Verder kun je koekjes van quinoa, gepofte quinoa, quinoasalades et cetera bereiden. En zo werd Cristiano Ronaldo voetbalgod.

Sinds zijn terugkeer op het oude nest Old Trafford hoor en lees je de wildste verhalen. Reservedoelman Lee Grant vertelde in een podcast dat niemand van de selectie een dessert had genomen, terwijl er applecrumble en brownies waren. Geen speler durfde de toetjes aan te raken, want iedereen keek naar Cristiano’s bord en daar lag een gekookt ei op.

Beeld Getty Images

Komen we bij de dagindeling van Ronaldo. The Daily Mail: ‘Vijf keer negentig minuten een dutje op schone lakens, tussendoor bezoekjes aan zijn cryotherapiekamer (een extreem koude ruimte), fietsen in het zwembad en vier uur halters heffen in de gym. Ronaldo nuttigt zijn zes maaltijden per dag achterstevoren. Eerst het toetje dat hij niet neemt, dan het hoofdgerecht ei en op het eind quinoa. Nimmer een druppel alcohol. Je gaat bijna geloven dat het helpt, want ik las ook een artikel over Robert Lewandowski die alleen voedsel eet dat ‘masterminded’ is door zijn vrouw Anna. Veel bieten. Opvallend: Lewandowski moet van haar verplicht brownies van pure cacao eten.

Mij intrigeren vooral Ronaldo’s vijf dagelijkse tukjes van negentig minuten op vijf keer ververste lakens. Heerlijk natuurlijk, maar riskant. In 1988 logeerde aanvoerder José Alexanco met FC Barcelona voor een trainingskamp in sportcentrum Papendal bij Arnhem. Na de bosloop en de lunch wandelde Alexanco naar zijn appartement. Het was snikheet, de vitrages bewogen zachtjes heen en weer en een kamermeisje legde een nieuw laken op het bed.

Alexanco werd, volgens getuigen in de rechtbank, aangestoken door ‘de middagduivel’ die alle fatsoen uit hem zoog: zonder haar toestemming overviel hij de vrouw met seksuele handelingen. Toen de politie in Papendal arriveerde, was de aanrander al naar Barcelona gevlogen. Maanden later werd het vergrijp, mede door toedoen van trainer Johan Cruijff, in de doofpot gestopt.

Over Cruijff gesproken: hij rookte ketting, at vette gehaktballen met friet en dronk graag een glaasje tonic met een scheut jonge jenever erin. Maar om nou te zeggen dat Ronaldo een betere voetballer was dan Cruijff? Nee.

Daar komt mijn vrouw terug van de golfbaan. Ik vraag of wij quinoa in huis hebben. ‘Ja hoor, in het keukenkastje staat een pak zwarte quinoa. Zal ik er een couscous van maken? Of wil je chiazaad met rauwe komkommer en faro? Dat is een soort gort. Heel gezond.’ Mevrouw Kaag zei het in Den Haag ook al tegen meneer Rutte: ‘Hier scheiden onze wegen.’