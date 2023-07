‘Solid state-batterijen gaan veel langer mee en vliegen niet in brand’

Voor de tweede keer in korte tijd staat een schip met elektrische auto’s in brand. Er is één bemanningslid omgekomen en de brandweer kan de brand niet blussen. Er dreigt een milieuvervuiling door gelekte olie en giftige chemische stoffen in de lithiumbatterijen.

Dat de brand door zo'n lithiumbatterij is ontstaan, is zeer waarschijnlijk: die batterijen kunnen oververhitten en zijn moeilijk te blussen. Lithiumbatterijen zijn prehistorisch in vergelijking met de nieuwe solid state-batterijen: die laatste zijn niet brandbaar, ze zijn lichter en hebben een hogere energiedichtheid, waardoor je er 1.000 kilometer ver mee kunt rijden. Er zijn ook geen grondstoffen voor nodig waar bloed aan kleeft. Solid state-batterijen hebben een veel langere levensduur en kun je ook veel sneller opladen.

Eigenlijk zouden de consumenten moeten weigeren zulke gevaarlijke en dure elektrische auto’s met een te klein rijbereik te kopen, tot die nieuwe generatie batterijen wordt geplaatst.

Dirk Pepermans, Deurne.

