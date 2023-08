‘Stop met die onzin van de cashless kaarten op festivals’

Wat is dat met die drankkaarten op festivals? Coins op Rock Werchter, Kaai op de Lokerse Feesten, Pearls op Tomorrowland...

Op Rock Werchter kost het je 1 coin of 3,5 euro om gewoon je geld terug te krijgen. Daar is al genoeg over gezaagd, maar je weet tenminste dat je met één Coin één drankje kunt kopen.

Op de Lokerse Feesten betaal je 1 Kaai (1,75 euro) activatiekosten voor je cashlesskaart. Wie verzint het? Vroeger moesten drankbonnetjes niet geactiveerd worden, meen ik me te herinneren. Een pint kost 2 Kaai, je moet al beginnen te rekenen. Waarom is 1 Kaai niet gewoon 1 euro?

In Francorchamps kost één pint 2,7 coins. Voor 50 euro heb je 30 coins. Begin maar te rekenen hoeveel een pint kost, zeker als je er al een paar op hebt. En dan is het nog Heineken. Ook lastig om een rondje te trakteren. Dan is het in het Koning Boudewijnstadion tenminste in euro (en niet in Boudewijns) en weet je hoeveel geld je opdoet.

En dan de verschillende systemen van herbruikbare bekers met statiegeld. Je blijft op het einde van de avond sowieso met een beker van 1 euro zitten, die je op je kaart kunt zetten, en waarvoor je 1 euro betaalt om het geld terug te krijgen. Dat is gewoon oplichting, net nu alle kosten voor een ticket eindelijk wettelijk in de ticketprijs inbegrepen moeten zijn en men geen kosten mag aanrekenen voor een elektronische betaling.

In het Sportpaleis is het nog niet zo slecht geregeld: je krijgt een pint in een herbruikbare beker zonder statiegeld, je betaalt met Bancontact en gooit de lege beker in de daartoe bestemde vuilnisbakken.

Ik begrijp het gemak van de cashless kaarten voor de organisator. En waarschijnlijk is het goedkoper dan Bancontact-terminals te huren. Maar stop met al die alternatieve betaaleenheden. Maak een ticket 4 euro duurder en stop met die onzin.

Rik Hendrickx, via mail.

