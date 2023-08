Met grote zekerheid kan ik u melden dat het sympathieke schermgezicht genaamd Wim Lybaert vele dingen goed kan. Met een bus rijden, bijvoorbeeld, en een knolraap foutloos onderscheiden van een bussel schorseneren en prei, om daarna iets smakelijks te kokkerellen. Ook charmant is hoe de West-Vlaming altijd zijn best doet om zijn sappige streektaal tot een vrij verstaanbare versie van het Nederlands te destilleren.

Een kunstje dat hem mijns inziens minder ligt, is interviewen. Het betreft hier een zwaar onderschatte sporttak die vooral wordt beoefend door net iets te veel mensen die hun kost verdienen door een microfoon onder andermans neus te hangen. Niet eens veredelde toogpraat, vaak. Smalltalk met de S van very small. Soms gewoon gewauwel. Gruwel ook, wanneer zo’n slungel van Sporza een afgematte Wout van Aert één minuut na aankomst vinnig vraagt: ‘En, Wout, je was weer tweede vandaag?’

Interviewen is een voorrecht wanneer je als goed voorbereide en geïnformeerde, maar liefst nederige journalist vragen mag stellen aan bijzondere mensen, ten behoeve van je kijkers, luisteraars of lezers. Interviewers zijn liefst geen rechters, sportdirecteurs of groupies van de interviewees die ze moeten ‘aan de tand voelen’. Dat is een erg vreemde uitdrukking, die naar ik verneem uit de paardenhandel komt, maar die ik niet meteen in verband breng met een goed gesprek. Twee mannen die op een zwoele zomeravond zwijmelen boven boerenworst en filosoferen over het putje in de puree waar de saus thuishoort: niet mijn kopje thee. Mijn ‘Summer Nights’ blijven voor eeuwig van Olivia Newton-John.

Marc Didden