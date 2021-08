Sven van der Meulen reageert: ‘Delphine Lecompte, u hebt er niks van begrepen’

Eenieder die mijn reportage over de Vlaamse acteur bekijkt, weet dat ik praat over de gevaren van misbruik die aan de oppervlakte plaatsvindt. We doen namelijk te vaak alsof pedofilie en kindermisbruik in donkere steegjes of alleen op de donkerste plekken van het internet in het geheim plaatsvindt. Ik heb in andere reportages ook pedofielen open en eerlijk geïnterviewd om een unieke kijk te bieden in het hoofd van een pedofiel. Mevrouw Delphine Lecompte kwam in haar bijdrage in Humo 4223 echter niet verder dan roepen dat ik hypocriet zou zijn, ‘narcistisch en een corrupte mediageile eng denkende rioolrat’.

Ook schreef ze dat ‘de argeloze onbezoedelde vranke oogopslag van een 8-jarige misdienaar, een 6-jarige zadelmakerszoon of een 5-jarig Roemeens bloemenverkoopstertje verrukkelijk’ zou zijn. Dat nam ze daarna terug, zo had ze het natuurlijk niet bedoeld. Hoe was het dan wel bedoeld? Het was bedoeld om ophef te veroorzaken. Waarom? Iemand moet toch haar stukjes lezen, iemand moet horen wat zij ervan vindt.

De afgelopen weken was er een discussie losgebarsten door de reportage die ze verafschuwt, mijn reportage. Een maatschappelijke discussie over pedofilie, de gevaren en kindermisbruik kwam tot stand en door haar bijdrage is die discussie van tafel geveegd. Die gaat nu namelijk alleen nog over haar, en of ze wel mocht schrijven wat ze heeft geschreven.

Terwijl zij media-aanvragen krijgt omdat ze zo lekker tegendraads is, ben ik doodsbedreigingen en haatmails aan het beantwoorden. Waarom? Omdat er een foto van mij bij een stomme uitspraak van haar stond.

Delphine Lecompte geniet er wellicht van lekker tegendraads te zijn, maar ik niet. Ik lees me in, ons team onderhoudt contacten met slachtoffers van misbruik, ik geef lezingen over misbruik en dat allemaal zonder camera. Het onderwerp raakt mij namelijk persoonlijk, dat is de reden waarom ik mij daarvoor inzet. Mijn camera is mijn wapen om dingen voor elkaar te krijgen, discussie los te maken en dingen te veranderen.

Delphine Lecompte schrijft dat iedereen lonkt naar een fris, poezelig puberlijfje. Dat zegt meer over haar dan over de anderen. In dit soort situaties heb ik geleerd dat je soms in de spiegel moet kijken, ik wil haar vragen om dat eens te doen. Ik vraag me af wat ze zal zien.

Sven van der Meulen, via mail.

