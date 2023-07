‘Telenet stuurde onbegrijpelijke facturen van 400, 600 en 800 euro’

Toen mijn 96-jarige ouders naar een rust- en verzorgingstehuis verhuisden, zei mijn vader het contract voor internet en digitale televisie bij Telenet op. Ze wilden alleen nog hun gsm-abonnementen behouden. De decoders en andere apparatuur heb ik ingeleverd in de Telenetwinkel, zoals was gevraagd.

Telenet stuurde mijn ouders vervolgens een rekening van 250 euro voor het verbruik van mobiele data, terwijl ze minder dan 2 gigabyte hadden verbruikt. Ook de huur van de decoder werd aangerekend, ook al was die tijdig binnengebracht. Daarna stuurde de provider nog onbegrijpelijke facturen van 400 euro, 600 euro en zelfs 800 euro.

We hebben twee keer naar de klantendienst gebeld en men zou alles in orde brengen en crediteren. Het tegendeel was waar: we kregen herinneringen, aanmaningskosten en het dreigement dat de abonnementen zouden worden stopgezet.

Ik heb nog twee keer gebeld — het is overigens geen sinecure om binnen te raken — en telkens opnieuw moest ik dezelfde uitleg geven: de telefoniste wist niets over de vorige afspraken en zou zeker contact met me opnemen. Dat is me driemaal beloofd. Er werden dossiernummers aangemaakt en mijn klacht kreeg het epitheton ‘geëscaleerd’: die worden steevast binnen de 48 uur behandeld, beloofde de dame mij. Helaas.

Omdat de aanmaningen bleven komen, besloot ik op 17 juli een aangetekende brief naar de klantendienst te sturen. Daar heb ik tot op heden nog geen antwoord op gekregen. Erger nog: toen ik net opnieuw belde, konden ze mijn dossiernummers niet terugvinden. Ook van de aangetekende brief was er geen enkel spoor. De gesprekspartner vroeg me vervolgens doodleuk om het eens via WhatsApp te proberen. Ik had toch een betere dienstverlening verwacht van zo’n groot bedrijf.

Bert Mees, Schelle.

