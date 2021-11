‘Terwijl jullie betoogden voor vrijheid, kon ik gewoon doen wat ik wilde’

Zo’n 35.000 mensen betoogden zondag in Brussel tegen de coronamaatregelen. Hun kernwoord: vrijheid.

Diezelfde dag heb ik alles kunnen doen wat ik die dag had gepland: naar het zwembad gaan, de dierentuin bezoeken en iets gaan drinken in een brouwerij. In het zwembad moest ik een mondmasker op tot in de kleedkamer, in de dierentuin was dat bij het betreden van een gebouw. Bij de brouwerij moest ik een mondmasker dragen en buiten een minuutje wachten voor de controle van mijn Covid Safe Ticket. Is mijn vrijheid daarbij op een fundamentele manier aangetast? Ik dacht van niet.

Amar Simon Baeckelmans, Mortsel

