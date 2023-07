‘Test niet alleen de 70-plussers, maar ook de jongere garde met bedrijfswagens’

België mag van de EU zelf beslissen hoe het de rijvaardigheid van 70-plussers wil testen. Ik ben een 70-plusser en ik leg jaarlijks 15.000 kilometer af met mijn wagen. Ik begrijp ten volste dat men mij zou verplichten om mijn theoretische kennis bij te spijkeren. Met een praktisch examen zou ik me nog kunnen verzoenen, máár: dan zou ook de jongere garde met SUV- bedrijfswagens getest mogen worden.

Ik vrees dat de meesten van hen niet goed kunnen lezen. Zij rijden overal sneller dan de toegelaten maximumsnelheid van 50, 70 of 90 kilometer per uur. Dan naderen ze mijn auto tot op een paar meter en zie ik ze denken: oude zak, rij eens wat vlugger! Mijn wagen is toch van het bedrijf, dus hoeveel ik verbruik of hoeveel boetes ik moet betalen, dat kan mij niet schelen, als ik maar tijdig op mijn afspraak ben.

Deal?

Frank Thiron, Bachte Maria Leerne.

