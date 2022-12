Tom Lanoye: ‘Vladimir Poetin speelt al jaren onder één hoedje met de Verenigde Staten’

Kan men in deze reeds koldergekke tijden toch nog ontgoocheld raken in complotdenkers? Normaal staat op hun fantasie geen rem. De Twin Towers in New York? Volgens hen werden die neergehaald door de inlichtingendienst van de Amerikanen zelf. Het afleidingsmaneuver van de CIA, topagent Osama bin Laden, leeft onder een andere naam voort want zijn executie werd geënsceneerd door Hollywood, in opdracht van president Obama. Ook Elvis Presley leeft nog, hij baat op ’t Eilandje in Antwerpen een frituur uit genaamd ‘In ’t Peirdenvet’. En Donald Trump? Die won vanaf het jaar 2000 élke presidentsverkiezing. Dat hij aan de meeste niet eens deelnam, is fake news, verspreid door de wereldwijde wokebrigade die daarmee andermaal bewijst dat ze een fatale bedreiging vormt voor de hele westerse beschaving.

En Thierry Baudet dan! In 2019 droeg de Nederlandse fat en oppermythomaan zijn verkiezingsoverwinning nog op aan ‘de Uilen van Minerva’. Nu zijn partij steeds verder wegzakt, klaagt hij over een samenzwering die gesmeed is door kwaadaardige reptielen. Volgens Baudets leermeester David Icke stammen die af van buitenaardse wezens uit het sterrenbeeld Draco. Duizenden jaren geleden zijn ze hier geland op zoek naar galactische macht en zuiver mensenbloed, dat ze het liefst onversneden drinken na ritueel misbruik van minderjarigen. Hillary Clinton en George Soros zouden twee van die machtige hagedissen zijn, samen met de voltallige familie Rothschild en Bill Gates. Roger Vangheluwe is voorlopig nog niet gesignaleerd. Maar achter hun vermommende hologram zouden ze wel allemaal groene schubben en een kleverige uitklaptong bezitten.

Mag men het, vergeleken met dit alles, teleurstellend noemen dat over Vladimir Poetin zo weinig spectaculaire verzinsels de ronde doen? Je hoort hooguit opperen dat de despoot, bevangen door coronapaniek, labiel, seniel en ongeneeslijk ziek is geworden.

Zelfs als roddel klinkt dat niet overtuigend. De tactiek waarmee Poetin en zijn bloeddorstige beulen tekeergaan in Oekraïne is krak dezelfde waarmee ze eerder zeven jaar lang vernietigend en moordend hebben huisgehouden in Syrië. En daarvoor ook al in Tsjetsjenië en Georgië. Zo gaan imperialisten als Poetin nu eenmaal te werk. Hijzelf valt inmiddels helaas veeleer stabiel en rechtlijnig te noemen dan wankelmoedig of seniel. En op sterven na dood? Ook dat is hij jammer genoeg niet. Vergeleken met Joe Biden lijkt hij, net als iedereen overigens, juist kerngezond. De vraag blijft dus overeind. Waarom zoeken complotdenkers zo weinig naar tentakels die Poetin in het geniep verbinden met zijn grootse openlijke vijand? Want zo werkt het brein van de ware complottist. Hoe ongeloofwaardiger een verbintenis is, des te groter is de kans dat ze klopt.

Als je zo redeneert, kan het niet anders of Poetin speelt al jaren onder één hoedje met de Verenigde Staten. Ik heb het dan niet over de wél populaire suggestie dat Trump van meet af aan een handpop was van Poetin, en dat the Donald slechts in het Witte Huis is beland dankzij Russische trollen en hun manipulatie van de verkiezingen in 2016. Ik bedoel precies het omgekeerde. Wie als begaafde fantast de gevolgen optelt van Poetins inval in Oekraïne, kan zomaar tot de slotsom komen dat Vladimir een succesvolle handpop is van het Witte Huis.

MOEDERTJE NAVO

Door Oekraïne binnen te vallen wilde Poetin naar eigen zeggen de NAVO en de Europese Unie beletten op te rukken tot vlak voor zijn voordeur. Wat heeft hij bereikt, tenzij het tegenovergestelde? Buurlanden als Finland en Zweden zijn, na vele jaren van tactisch getwijfel, nu toch toegetreden tot de NAVO. Zelfs het armzalige Moldavië heeft het aangedurfd om zich kandidaat te stellen.

Intussen barst het in Oekraïne zelf van de adviseurs die allemaal verbonden zijn aan NAVO-landen. Ze zijn er zogezegd alleen maar om opleiding en goede raad te verschaffen. En in hun spoor bevinden zich ab-so-luut geen Special Forces of spionnen. Wie dat gelooft, is het tegendeel van een complottist. Een simpele duif.

In het geheim krijgt Oekraïne allicht gedetailleerde info over de troepenbewegingen en de getalsterkte van de Russen. Dankzij westerse communicatiesatellieten en radarvliegtuigen. En in alle openheid krijgt Oekraïne steeds zwaardere en steeds geavanceerdere wapens te leen van het Westen. Na HIMARS-raketten zal Amerika nu zelfs zijn beruchte Patriots ter beschikking stellen. Ook andere NAVO-landen leveren wapens, nachtkijkers, winterkledij en proviand… Zo heeft de NAVO op minder dan een jaar tijd een kolossale voet verworven in Oekraïne, dat behalve uitgestrekt ook rijk is aan bodemschatten en aan landbouwgronden. En deze de facto uitbreiding vond plaats met de passionele steun en dank van bijna de hele bevolking, bij wie de Russenhaat nog groeit met de dag. Terwijl ze haar president Zelenski vroeger uitlachte en wantrouwde, steunt ze nu zonder terughoudendheid zijn aanvraag om versneld lid te worden van de Europese Unie.

Alleen de meest verblinde Russische patriot gelooft dat die processen ooit nog zullen worden omgekeerd en dat er toch een dag komt waarop Oekraïne zal smeken om weer te worden opgenomen in de schoot van Moedertje Groot-Rusland. Zolang één Oekraïner leeft, zal die zich daartegen verzetten. En hij zal daarvoor rekenen op de NAVO. For better or for worse.

VIETNAM VANDAAG?

Maar daar stopt niet eens de winst voor de Verenigde Staten. Hun nationale wapenindustrie floreert ten top, weer alle eer bewijzend aan de bijna vergeten term ‘militair-industrieel complex’. Nieuwe prototypes kunnen ze meteen uittesten in echte oorlogsomstandigheden, zonder het leven of de ledematen te moeten riskeren van eigen soldaten. De droom van iedere wapenhandelaar. Dure reclamecampagnes heeft hij niet meer nodig. Alle journaals en kranten pluggen zijn marchandise, zonder kosten. Nog een natte droom voor hem: economische grootmachten als Duitsland en Japan kregen dankzij Poetin een voorwendsel om hun pacifistische terughoudendheid af te zweren en zich voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog weer te bewapenen.

Met iedere raket die Rusland afschiet en moet vervangen verarmt het inmiddels zichzelf, vooral op lange termijn. De VS daarentegen verdienen nu al dik aan de meeste raketten die worden afgevuurd op het kanonnenvlees van een eeuwige concurrent. Ze kunnen zelfs de nucleaire grenzen van het conflict opzoeken omdat ze zelf toch niet rechtstreeks in de gevarenzone wonen. Wat dat betreft speelt Midden-Europa vandaag wellicht de rol van Vietnam in de jaren 60 en 70. Een buitenlands speelveld voor grote mogendheden, in een onverwachte replay van de Koude Oorlog.

Nu maar hopen dat de oorlogsellende voor de Oekraïners minder lang moet aanslepen dan twintig jaar.

Om de eigen reserves op peil te houden is bijna elke bondgenoot van de VS verplicht om weer volop wapentuig bij hen aan te schaffen. Of om minstens weer massale investeringen te doen in de eigen krijgsmacht. En om eindelijk ook meer bij te dragen aan de werking van de NAVO. Iets wat Amerikaanse presidenten al decennia vragen en wat ze nu, weer dankzij Poetin, opeens met gemak gedaan hebben gekregen. Tegelijk blijven hun Europese bondgenoten minstens de komende twintig jaar opnieuw totaal schatplichtig aan hen. Een apart Europees leger? Volledig aparte beslissingsorganen? Dat zit er minder in dan ooit. NAVO rules, en dus Amerika.

Ook economisch betalen Europeanen een veel zwaardere tol. Deels hun eigen schuld, omdat ze zich zo afhankelijk hebben laten maken van Poetin-gas, en omdat ze te karig en te laat zijn overgeschakeld op duurzame, lokaal geproduceerde energie. Nu moeten ze opeens elders veel duurdere alternatieven zien te pakken te krijgen. Zelfs de Amerikanen leveren nu gas aan ons! Terwijl ze back home dankzij deze oorlog een volmaakt alibi in de schoot gesmeten krijgen om ongeremd aan fracking te blijven doen. En om – net als iedereen ter wereld – opnieuw steenkool te verhandelen. Onder het mom dat het om clean coal gaat. Onderschat nooit het vermogen van woorden om zelfs bruinkool wit te wassen.

Amerika blijft zelf protectionistisch als de pest, maar alweer dankzij Poetin kan het opnieuw goedkoper produceren en handeldrijven dan ons dooreengeschudde, gehavende Europa. Zelfs de vluchtelingenstromen, door Rusland doelbewust gecreëerd als oorlogswapen, ontregelen en schaden Europa deerlijk en bevoordelen zodoende nog meer de VS. Enzoverder, enzovoort. Er vallen nog veel meer argumenten op te sommen, maar ik ga ermee stoppen. Als ik niet oppas, zou ik hier zowaar mezelf nog overtuigen van mijn eigen fantasma. Dat Poetin en Amerika achter de schermen twee handen op één tevreden buik zijn.

Maar stel dat daar toch een vorm van waarheid in schuilt? Dan rusten er véél meer dan twee handen op diezelfde buik. Ook de hele energiesector verlustigt en verrijkt zich dankzij wat de Oekraïners overkomt. Dan heb ik het niet alleen over het oorlogsprofitariaat bij uitstek, de olieproducenten. Het gaat – gek genoeg, gezien het oorlogsverloop – ook om alle nucleaire lobbyisten en fantasten.

Over hen wil ik het een volgende keer hebben.