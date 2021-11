‘Vaccintwijfelaars, ik begrijp jullie. Maar toch: ga voor die prik. Doe het voor mensen zoals ik’

Begin 2020 kreeg ik de diagnose borstkanker. Net voor de lockdown. Het was geen groot gezwel, maar het was kwaadaardig en het moest eruit. Een week later, gelukkig ná de ingreep, ging het operatiekwartier voor maanden dicht. Het ziekenhuis moest personeel en bedden reserveren voor coronapatiënten.

Ik ben mijn oncoloog, mijn radioloog en al wie ook maar iets te zeggen had over de operatieplanning in die laatste week eeuwig dankbaar dat ze mijn operatie nog hebben ingepland. Daardoor is de kanker niet uitgezaaid, had ik naast mijn operatie maar een beperkte nabehandeling nodig en kan ik, sinds een dik jaar, verder met mijn leven.

Hoe vreselijk moet het zijn om nu zonder die geruststelling te moeten leven. Weten dat er iets in je lijf zit dat eruit moet, en niet weten wanneer ze jou op de rol zullen zetten. Vrezen dat door dat uitstel je behandeling veel zwaarder zal worden, dat je misschien toch chemo moet krijgen, dat je genezingsproces ineens een overlevingsproces kan worden.

Maar, beste vaccintwijfelaars, ik begrijp jullie. Ik heb vorig jaar mijn mooie, lieve lijf moeten overlaten aan de wetenschap. Natuurlijk heb ik ook geaarzeld. Nog altijd, trouwens. Maar ik weet dat niets doen voor mij veel minder goed uitgedraaid zou zijn. Voor hetzelfde geld was ik er niet meer geweest.

Ik kan me moeilijk voorstellen dat jullie niet bang zijn om ziek te worden. Zoals die ziekte om zich heen blijft razen, met zo veel mensen die gestorven zijn. En al die mensen die opnieuw op de intensieve zorg liggen.

Is vaccinatie dé oplossing? We zullen het misschien nooit weten. Maar die vaccins zijn het enige waarvan we bewijs hebben, echte cijfers dus, dat ze mensen gezonder houden.

Heb vertrouwen. Ga voor die prik. Doe het voor je kinderen, je ouders, voor vriend en vijand en voor jezelf. Doe het voor mensen zoals ik.

A.D.W., Boechout

