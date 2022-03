Van 9 naar 7 weken: zijn kortere zomervakanties de oplossing om het draaglijk te houden voor leerkrachten en leerlingen?

In Franstalig België zullen de leerkrachten het al met twee weken minder zomervakantie moeten doen, in ruil voor een week extra krokus- en herfstvakantie, maar bij ons zien ze dat minder zitten. Welgeteld 4 op 5 leerkrachten zegt resoluut nee, blijkt uit een enquête van onderwijsvaksbond COC, want ze vrezen voor een hogere werkdruk en halen aan dat een lange zomervakantie nodig is om voldoende tot rust te komen. Het tegenargument is dat leerlingen tijdens zo’n lange schoolvrije periode leerachterstand kunnen oplopen, en vooral kwetsbare kinderen de dupe zijn van het huidige systeem. Zijn kortere zomervakanties de oplossing? Laat ons weten wat u denkt: