‘Van de trainer Thierry Henry kun je niet beweren dat het een serial winner is’

De Rode Duivels zitten zonder trainer. CEO Peter Bossaert van de KBVB heeft dus een commissie van wijzen – een ‘taskforce’ – samengesteld die de kandidaten weegt. De belangrijkste kwaliteiten waarover de nieuwe sterke man dient te beschikken: ‘weten wat winnen is’ en ‘ervaring met prijzen pakken’. Zelfs de term ‘serial winner’ viel.

Op het moment van schrijven zijn er sollicitaties ontvangen van Andrea Pirlo en van de Fransman René Renard, coach van Saudi-Arabië. Ook Thierry Henry wordt genoemd. Betaalbaar, maar Henry en Pirlo zijn erg saai en Renard is veel te wild, herinneren we ons zijn woeste optreden in de rust van een wedstrijd op het afgelopen WK (kijk op YouTube en geniet nog een keer van Renard en zijn Arabische vertaler).

Thierry Henry werd publiekelijk aanbevolen door Romelu Lukaku en Toby Alderweireld: ‘Perfect solution.’ Deze perfecte assistent van Roberto Martínez begon een carrière op eigen benen in oktober 2018 als trainer van AS Monaco en werd halverwege januari 2019 beleefd voor zijn diensten bedankt. Daarna probeerde hij het in de MLS bij CF Montréal: benoemd in november 2019, ontslagen begin februari 2021. En nu wil hij de baan van Martínez. Pech: van de trainer Thierry Henry kun je met de beste wil van de wereld niet beweren dat het een serial winner is.

Andrea Pirlo was een droom van een voetballer, maar als coach van Juventus een teleurstelling. Stil starend naar de onhandigheden op het veld van spelers die zoveel minder kunnen dan hijzelf, oefende Pirlo zijn trainerschap uit. Geen greintje lol in het leven was er aan hem te ontdekken, hij leek te lijden. Oorzaak van het falen: bij het vaststellen van de criteria vergeten de taskforces altijd dat de ideale coach gevoel voor humor bezit, zeker in de moderne voetbalwereld, waarin de belangen zo groot zijn geworden dat geen coach zich nog een verbaal geintje durft te veroorloven, doodsbenauwd als men is voor de reacties van de fans op Twitter en dientengevolge de twijfels die postvatten bij de voorzitter. Een lach en een kwinkslag zijn goed! Humor gecombineerd met taaie vasthoudendheid nog beter.

Op een novemberdag in het jaar 1994 hoorde ik de stem van de Nederlandse bondscoach Dick Advocaat op het antwoordapparaat van onze telefoon. Patrick Kluivert was geblesseerd geraakt en Advocaat wilde mijn zoon Youri (Schalke 04) oproepen als vervanger in de spits: ‘Heb jij zijn telefoonnummer, Jan?’ Ik gaf het nummer, Dick belde meteen terug: ‘Neemt niet op. Heb je het nummer van manager Rudi Assauer van Schalke voor me?’ ‘Nee. Mijn vrouw waarschijnlijk wel, maar ze is net met een zak beddenlakens en kussenslopen naar de wasserij, Dick. Ik zal je het nummer van die zaak geven.’ Hij belde terug: ‘Nemen niet op.’ Maakten de vele snorrende machines zo’n kabaal dat de eigenaar de telefoon niet hoorde? Advocaat, niet uit het lood geslagen: ‘Kun jij niet even naar de wasserij fietsen? Ik-heb-een-spits-nodig, morgen.’ Ik ernaartoe. In Wit & Stijf zat niemand te lezen.

Dick gebeld: ‘Ik zie haar niet en ik kan hier toch niet in elke supermarkt en shoarma-tent gaan uitpluizen of mijn echtgenote er is?’ De bondscoach: ‘Ik zou me toch zorgen maken, hoor. Ze zeggen dat ze naar de wasserij gaan en liggen ergens anders op een vuil laken.’ We schoten samen in de lach, met frisse moed fietste ik nog een paar straten door, vond mijn vrouw en het nummer van Assauer in bakkerij Van Toren en de volgende dag maakte Youri zijn debuut in het Nederlandse elftal.