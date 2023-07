‘Veel leerlingen hebben in de eerste plaats zelfvertrouwen en waardering nodig’

Ik wil graag reageren op het artikel ‘De culturele bagage-rage’ in Humo 4325. Ik waardeer de reacties van alle ondervraagden over de Vlaamse canon en de schoolse kennis. Het is hoopgevend wijze, genuanceerde, bevlogen woorden te horen van schoon volk, maar ik heb nog een paar cruciale opmerkingen die zelden aan bod komen in discussies over onderwijs.

Ik kom zelf uit een gezin met boeken in huis, dat musea en concerten bezocht, en gevarieerd converseerde aan tafel. We leerden ons te beredderen en verantwoordelijkheid te nemen. Ik ben zeker mede daardoor zonder brokken door een eliteschool en de universiteit geraakt.

Maar als lesgever in het breoepsonderwijs stond ik voor talrijke leerlingen uit gezinnen zonder vriendelijkheid, respect, hoop of harmonie. Dat is niet de schuld van die leerlingen noch van hun ouders. Zulke leerlingen hebben in de eerste plaats nood aan zelfvertrouwen, waardering, moed, successen. De leraar moet eerst daarvoor oog hebben, voor hij hoge kenniseisen gaat stellen.

De neerbuigendheid waarmee rechtse beleidsmakers nu spreken over attitudes in plaats van over kennis, is daarom erg misplaatst, al klopt het natuurlijk wel dat er regels, grenzen en eisen moeten zijn.

Er zijn ook heel waardevolle leerlingen die niet goed aarden in een traditionele schoolse, kennisgerichte omgeving, maar die wel openbloeien bij creatieve bezigheden, in sport en sociaal werk. Hen afschrijven omdat ze dt-fouten maken of geen breuken kunnen optellen, is ook rampzalig.

Laten we ons gelukkig prijzen dat er in Vlaanderen vele soorten scholen bestaan, zowel in het gemeenschaps- en het katholiek onderwijs als in steiner- en methodescholen. Laten we daarop verder inzetten.

Het lijkt me logisch dat de gemiddelde 18-jarige een fatsoenlijke samengestelde zin kan schrijven, zich in het Engels en het Frans kan uitdrukken, een gemiddelde kan berekenen, het behoud van energie kan uitleggen, Socrates, Beethoven en Guy Mortier weet wonen et cetera. Maar zonder Arno’s, Delphines, Raymonds en Rolands zou de wereld er ook maar bleek uitzien.

Jan Deckers, Gent.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: