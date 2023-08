‘Verlos ons van ‘Amai zeg wauw’ en andere hersenloze waanzin op de VRT’

Hoelang gaan de heer Delaplace en de zijnen ons geduld nog op de proef stellen met de onbenulligheden die ze schijnbaar moeiteloos uit de mouw schudden op onze geliefde openbare omroep?

De infantiele slogan ‘Amai zeg wauw!’ van VRT 1 wordt ons te pas en te onpas tussen de programma’s door in de maag gesplitst en laat het ergste vermoeden. Tenenkrullend, anusvernauwend en nog lager bij de grond dan de tieten van een slang, om nog maar te zwijgen over de rist BV’s die het bestaan dat slechte stukje toneel opvoeren.

Is men in de Reyerslaan zo wanhopig dat men op die manier per se de commerciële zenders probeert te overtroeven in de strijd om de gunst van de kijker?

Beste Frederik, hoe diep je ook door de knieën gaat, je kunt die strijd niet winnen. Het origineel is altijd beter dan de kopie!

Je hebt geen reclamebureaus en spindoctors nodig die je zeggen hoe je moet ‘nailen’ en ‘shinen’. Doe gewoon waar je goed in bent: duiden en informeren op een beschaafde en objectieve manier. Mooie reportages en humaninterestprogramma’s maken.

Een goeie film of nordic noir is altijd welkom, maar verlos ons van de huidige hersenloze waanzin. De volwassenen zullen je dankbaar zijn.

Desperado, why don’t you come to your senses?

Jean-Pierre Caluwé, Bassevelde

