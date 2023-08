Ik deel de kritiek van lezer D. Van Steelant op Bart De Wever in Open Venster in Humo 4329. De ‘grap’ van De Wever is van hetzelfde niveau als een grap waarin de N-VA vereenzelvigd wordt met het naziregime, een regime dat door de toenmalige Vlaams-nationalisten, onder wie zijn eigen grootvader, massaal gesteund werd.

Voor Bart De Wever zijn alle middelen goed om de mensen schrik aan te jagen voor de PvdA en het communisme. Zeker nu meer en meer mensen, ook uit de wetenschappelijke wereld, beseffen dat het kapitalisme, ondanks alle rijkdom die het voortgebracht heeft, het roofzuchtigste systeem is dat de wereld ooit heeft gezien en dringend aan vervanging toe is. Zo eindigt de Duitse paleontoloog Madelaine Böhme haar boek ‘Hoe we mensen werden’ met de zin: ‘Als de mensheid er niet in slaagt een nieuwe, niet op groei gebaseerde economie te ontwikkelen, stuurt zij aan op een catastrofe.’

Wat het debacle van het communisme betreft, waar lezer Van Steelant het over heeft in zijn lezersbrief, zijn de zaken toch complexer. Zo was het Rode Khmer-regime van Pol Pot, dat een terugkeer naar een agrarisch despotisme betekende, zonder twijfel de complete negatie van alles wat ook maar van ver op communisme lijkt. Toen dat moordenaarsregime door het communistische Vietnam verdreven werd, heeft het Westen nog jarenlang de verdreven Cambodjaanse regering gesteund, waarin de Rode Khmer de dienst uitmaakte.

Dat het communisme voor het eerst aan de macht kwam in Rusland, een arm en achterlijk land zonder democratische traditie, legde al meteen een flinke hypotheek op het welslagen van het experiment. Toch was in het Oostblok zeker niet alles kommer en kwel, zoals aangetoond wordt in boeken als ‘Dansen op de Muur. Mijn leven in Oost en West’ van Maria Genova, of ‘Achter de Muur’ van Katja Hoyer.

En ondanks de moeilijke tijden die de Cubanen momenteel meemaken (een wurgende economische blokkade die sinds Trump erger is dan ooit ervoren, de nasleep van de coronacrisis, enkele grote natuurrampen...), is het toch veelzeggend dat de levensverwachting er hoger en de kindersterfte lager is dan in de Verenigde Staten, dat men er sociale problemen zoals grote aantallen daklozen of drugsverslaafden nauwelijks aantreft, en dat bij het begin van de coronacrisis het arme Cuba Italië, een lid van de G7, moest bijspringen om de coronapandemie te bestrijden.

Roger Liekens, Kessel-Lo.

