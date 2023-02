‘Voor de VRT is elke reden goed om het instituut Anderlecht te promoten’

De deontologische commissie van de VRT heeft er geen probleem mee dat sportjournaliste Catherine Van Eylen via een vennootschap, de nv Huppeldepup, factureert aan de club waarvan haar man voorzitter is en waarover zij moet berichten. Dat verbaast mij geenszins.

Wie het doen en laten van de VRT-sportredactie volgt, moet het toch ook opvallen dat elke reden goed is om het instituut Anderlecht te promoten. Het overgrote deel van de voetbalzendtijd in de journaals is gewijd aan de ploeg uit Brussel. Vlaanderen wordt door Sporza voetbalkundig gebrainwasht.

Het beste bewijs daarvan: als in volkse quizprogramma’s zoals ‘Blokken’ een vraag over voetbal gesteld wordt en de kandidaat geen flauw benul heeft van het antwoord, zegt die negen op de tien keer ‘Anderlecht’. En het antwoord is dan nog juist ook.

Toen Standard Luik het vrouwenvoetbal domineerde en zelfs kampioen van de Benelux werd, werd daar nauwelijks aandacht aan besteed. Toen Anderlecht de fakkel overnam, zat het vrouwenvoetbal wekelijks in het nieuws, met Tessa Wullaert voorop.

De crisis bij Anderlecht haalt nu zelfs een programma als ‘De afspraak’. De totale zendtijd over de Brusselse paleisrevolutie benaderde vorige dinsdag de twee uur. Niet slecht voor de belangrijkste bijzaak ter wereld.

Jos Digneffe, Hasselt.

