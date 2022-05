VRAAG: Blijft u uit beleefdheid een mondmasker dragen op het openbaar vervoer?

Een last? Een modern toonbeeld van beleefdheid? Niet meer dan normaal? Hoe ziet u het dragen van een mondmasker tegenwoordig? Laat het ons weten.

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines eist vanaf vandaag niet langer dat haar passagiers en medewerkers op hun vlucht een mondmasker dragen. Dat is straf. Want op openbaar vervoer zoals de tram of de bus blijft het voorlopig wel verplicht.

Toen begin maart de mondmaskerplicht wegviel in de horeca vertelde viroloog Steven Van Gucht aan Humo: ‘Het is een goede gewoonte en een vorm van beleefdheid om in het winterseizoen, als er veel virussen circuleren, een mondmasker op te zetten.’ Uw mond bedekken zou dus gewoon signaleren ‘hé ik heb een kriebel in mijn keel en voor de zekerheid wil ik u beschermen.’ In zijn prachtige woorden staat dat gelijk aan een betere ‘respiratoire etiquette’.

Bent u het eens met Steven Van Gucht? Blijft u uw mondmasker opzetten op het vliegtuig? Haalt u er uit voorzorg eentje boven als u een verkoudheid voelt opkomen? Neemt u net als Marc Van Ranst standaard een CO 2 -meter mee op de trein?

Laat het ons weten via onderstaand formulier of mail naar openvenster@humo.be. Uw reactie kan gepubliceerd worden in Humo of op humo.be.