VRAAG. Mag een groep als Rage Against The Machine 100 euro vragen voor een concertticket?

Rage Against The Machine komt naar België: YES! Tickets kosten al snel 100 euro: auwtch. Is dat te veel voor een band die zich tegen het kapitalistisch systeem keert? Laat het ons hier weten.

Deze herfst steekt de legendarische Amerikaanse band de oceaan over met haar ‘Public Service Anouncement’-reünietour. Op 1 september staat ook het Antwerpse Sportpaleis op hun planning. Fantastisch nieuws voor Belgische fans dus, al komt er op sociale media wel flinke kritiek op de ticketprijzen.

Rage Against The Machine in het Sportpaleis.



Tussen de 73 en 102 euro voor een ticket.



Fuck you, I won't do what you tell me pic.twitter.com/msJaRbQlOJ — dirksteemans (@dirk_steemans) 22 april 2022

Rage Against the Moneymachine is het duidelijk niet — Pieter Biesemans (@BiesemansPieter) 25 april 2022

Prijzen variëren tussen 73 euro en 102 euro, wat voor velen geen klein geld is. Frontman Tom Morello gaf bij de lancering van het Noord-Amerikaanse deel van de tour in 2020 al een verklaring voor de charity tickets, die rond de zeshonderd dollar kostten. Zulke tickets zijn in Europa niet verkrijgbaar. Daarvan zou alles bovenop de basisprijs recht naar een goed doel gaan. De basisprijs? 125 dollar.

Op Twitter kondigde de muzikant toen een vervolging in de rechtbank aan voor iedereen die een ticket duurder dan dat wil doorverkopen. Heel anti-Machine dus.

Is 100 euro een gepaste prijs voor een wereldband als RATM? Zijn deze prijzen te verzoenen met hun reputatie als anti-kapitalisten?

Deel jouw mening met Humo via onderstaand formulier of mail naar openvenster@humo.be. Uw reactie kan gepubliceerd worden in Humo of op humo.be.