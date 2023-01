Vroeger moest je een héél goede reden hebben om je naam te veranderen: ‘Adolf was ook de voornaam van Hitler.’ Of: ‘Bart is ook de voornaam van Bart Kaëll’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite. Deze week: ‘Record aantal Belgen laten hun naam wijzigen’

De procedure om je naam te wijzigen is enorm versoepeld, en wel zo dat het mogelijk is voor 140 euro. Vroeger kostte het veel meer, en bovendien moest je een héél goede reden aanvoeren. Bijvoorbeeld: ‘Ik wil een andere naam, omdat ik Van den Aars heet.’ Of: ‘Ik wil een andere naam, omdat mijn broer ook zo heet, en dat is een klootzak die m’n lief heeft versierd.’ Of: ‘Ik wil een andere naam, omdat Adolf de voornaam van Hitler was.’ Of: ‘Ik wil een andere naam, omdat Bart de voornaam van Bart Kaëll is.’ Of: ‘Ik wil een andere naam, omdat Dutroux te Frans klinkt, en ik ben lid van Vlaams Belang, en ik haat de Walen, en ik haat allochtonen, en ik haat homoseksuelen, zodat ik zeker niet wil dat m’n naam veranderd wordt in Jean-François Mohammed Lanoye.’ Of: ‘Ik wil een andere naam, omdat niemand m’n huidige naam (Strzwalowsky) kan onthouden of uitspreken.’ Of: ‘Ik wil een andere naam, omdat de mijne te Hollands klinkt.’ Of: ‘Ik wil een andere naam, omdat iedereen denkt dat ik, als Luc Lecompte, de broer van Delphine Lecompte ben. Daarom wil ik Luc Debruyne heten, want ik zou graag de broer zijn van Heleen Debruyne en dan lekker incest met haar plegen.’ Of: ‘Ik wil een andere naam, omdat ik vroeger door m’n vader mishandeld werd. Hij gaf me elke dag een rammeling, sloot mij op in het kolenhok, en liet mij zowel ’s morgens als ’s avonds de geiten melken. Ik hield veel van die dieren, en daarom wil ik m’n achternaam Peeters veranderen in Van Geyte.’ Of: ‘Ik wil een andere naam omdat ik na m’n transitie Annelies wil worden genoemd in plaats van Sven.’ Of: ‘Ik wil een andere naam, omdat ik Conner heet, en die naam is compleet besmet geraakt door die imbeciel van Vooruit. Plus, waarom heeft de SP.A z’n naam veranderd in Vooruit? Vooruit is toch een belachelijke naam? En door die Conner Rousseau heeft de prachtige concertzaal de Vooruit in Gent z’n naam moeten veranderen in 404, en waar slaat dat op?’ Of: ‘Ik wil een andere naam, omdat Emma de meest voorkomende naam in Vlaanderen is. En ik ben uniek. Ik heb niks te maken met die andere duizend Emma’s. Daarom wil ik Friedelinde heten. Niemand anders in Vlaanderen heet Friedelinde, behalve m’n zus, en als die haar naam niet verandert, zal ik haar vergiftigen, want ik ben een kwaadaardige, slechte en schizofrene persoon, en ik ben er trots op dat Friedelinde de naam was van de minnares van Hermann Göring, en ik wil de minnares worden van president Assad van Syrië, maar ja, hoe zal ik ooit in Syrië raken, ik ben godverdomme blind en zit in een rolstoel.’

En zo zijn er nog meer redenen waarmee men vroeger kwam aankakken om een naamsverandering te kunnen ondergaan. Die redenen zijn tegenwoordig niet meer nodig. Het nadeel is wel dat Belgen lukraak van naam zullen veranderen, zonder dat het echt nodig is. Ik weet waarover ik spreek, want er is een gast die mij gemaild heeft dat hij z’n naam wil laten veranderen in Herman Brusselmans. ‘Waarom?’ vroeg ik. ‘Omdat jij m’n idool bent,’ zei hij, ‘en dat wil ik officieel laten registreren.’ ‘Kun je je naam niet laten veranderen in Dimitri Verhulst?’ vroeg ik, eraan toevoegend: ‘Dimitri is veel meer dan ik geschikt om iemands idool te zijn. Zo geeft hij z’n fans elk jaar een cadeautje met Kerstmis, zij het helaas een boek van eigen hand. Of wat ook kan: laat je naam veranderen in Pieter Aspe, in dat geval ben je de enige, want de vorige enige is dood. Of waarom niet Salman Rushdie? Dat is weliswaar geen Vlaamse schrijver, maar toch een schrijver over wie weleens geschreven is: ‘Waar blijft de nieuwe Salman Rushdie?’ En in dat geval zou jij dat kunnen zijn.’ ‘Nee, ik wil Herman Brusselmans heten,’ schreef hij terug.

‘Hoe heet je nu?’ vroeg ik. ‘Abdul El Bouassi,’ mailde hij. ‘Een fantastische naam!’ schreef ik. ‘Het zou heel dom zijn om die te veranderen. Zelden heb ik zo’n prachtige naam gehoord.’ ‘Heb je zin om van naam te wisselen?’ schreef hij. ‘Als je m’n naam dan toch zo mooi vindt. Dus jij Abdul El Bouassi, en ik Herman Brusselmans.’ ‘Nee, dat kan niet,’ meldde ik, ‘ik ben streng katholiek, en ik mag van de paus geen moslimnaam aannemen. En als je me nu niet met rust laat, zeg ik tegen de politie dat je oude vrouwtjes overvalt.’ Sindsdien heb ik van hem niks meer gehoord. Het blijft wel een feit dat de aanwas van de naamsveranderingen een halt moet worden toegeroepen, want het loopt de spuigaten uit. Zeg dat Benedictus Brusselmans het gezegd heeft.