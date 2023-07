‘Waarom wordt het uitschrijven van parkeerboetes geprivatiseerd?’

Onlangs parkeerde ik in Nieuwpoort en ik betaalde aan de parkeerautomaat. Op het scherm kwam de melding dat de betaling okéwas, maar ik kreeg geen ticket. Je kon ook via 4411 betalen en ik ging ervan uit dat een ticket dus niet nodig was. Toen ik later die dag terugkeerde, vond ik een retributiebon van 30 euro onder de ruitenwisser.

Ik heb die betwist bij het bedrijf dat van de stad Nieuwpoort het zulke bons mag uitschrijven. Ik kreeg een standaardmail terug dat ik geen geldig parkeerbewijs had en dus de retributie moest betalen.

Het is al de derde keer dat zo'n privébedrijf me ten onrechte beboet. De twee vorige keren was in Antwerpen en in Blankenberge, en telkens werd de retributie kwijtgescholden. Deze keer dus niet.

Ik vraag me af waarom die klus wordt uitbesteed. Een agent kan makkelijk zijn kostprijs terugverdienen door die boetes uit te schrijven. Dat het anders kan, bewijst Genk, dat vanaf 1 juli weer zelf overtreders zal opsporen. Het privébedrijf is daar bedankt voor bewezen diensten.

Interessant is ook dat die bedrijven niet zelden eigendom zijn van grote parkinguitbaters, die natuurlijk liever hebben dat je in hun parking parkeert dan op straat: hoe meer boetes, hoe meer toekomstige klanten. Een perverse manier van privatiseren.

Paul Lippevelt, ’s Gravenwezel.

