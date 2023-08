‘Wanneer wordt de mensheid volwassen en bepalen we voor onszelf quota?’

Alle alarmbellen zouden toch moeten afgaan bij al wie het interview met wetenschapsjournaliste Gaia Vince in Humo 4320 heeft gelezen (‘In het slechtste geval zullen 3,5 miljard mensen naar het noorden moeten vluchten’).

Gaia Vince beweert dat we migranten nodig hebben om onze welvaart te behouden. Dan wil ik haar vragen: welke welvaart, en voor wie?

Ik kom uit de lage middenklasse. Wij hadden niets te kort, kregen verjaardagscadeaus, konden naar de tandarts enzovoort. Mijn vader werkte voltijds, mijn moeder was huisvrouw. Met drie kinderen gingen wij in 1963 op vakantie in een Volkswagen en met aanhangwagen naar Joegoslavië.

Vandaag zijn twee salarissen niet voldoende om fatsoenlijk te kunnen leven. Wat heeft het neoliberale gedachtegoed ons opgeleverd? Voedselbanken en gigantische milieuproblemen, om nog te zwijgen over het mentale welzijn.

Het is onbegrijpelijk dat ze voorbijgaat aan de problemen die gepaard gaan met een migratie van 3,5 miljard mensen. Niet alleen de religiebeleving zal tot ongekende conflicten leiden, Gaia Vince heeft evenmin oog voor de klimaatproblemen als de wereldbevolking groeit tot tien miljard mensen. Volgens haar is het eten van sprinkhanen en larven de oplossing! Alleen wereldwijde geboortebeperking kan de planeet nog redden.

Het is toch niet moeilijk in te zien dat vijf miljard mensen de helft uitstoten van tien miljard mensen? Er wordt de helft minder vervoerd, gevlogen en voedsel verbruikt. En een mens die niet geboren wordt, zal dat niet beseffen en zal ook door niemand gemist worden.

Wanneer wordt de mensheid volwassen en gaan we voor onszelf quota bepalen? Als je niet gelukkig bent met maximaal twee kinderen, ben je een enorme egoïst. En anders wordt dreigt de totale vernietiging van onze planeet.

De VN zouden beter op wereldwijde geboortebeperking inzetten. Dat zou pas een win-winsituatie opleveren: minder uitstoot en minder mensen die genoodzaakt zijn te vluchten.

Ron Gabel, via mail.

