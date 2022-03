Wat denkt u over een hervorming van het ouderschapsverlof?

Een meer geconcentreerd ouderschapsverlof, enkel op te nemen in de eerste drie levensjaren van het kind? Het zou de druk op de kinderopvang drastisch verlagen, zo zegt Wouter Beke. Hij deed het opmerkelijke voorstel aan ons en oogstte kritiek uit zowat alle uithoeken van het land. Bent u een jonge ouder, werkt u in een crèche of heeft u gewoonweg een interessante mening die u fraai kan formuleren? Laat ons dan weten wat u denkt via onderstaand formulier.