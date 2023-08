‘Wat Donald Trump ook zegt of doet, speelt geen enkele rol meer voor zijn kiezers’

De pers blijft zich erover verbazen dat Donald Trump na alle beschuldigingen alleen maar populairder wordt. Dat is nochtans zeer eenvoudig te verklaren. Vanaf de jaren 80 is de gemiddelde Amerikaan er jaar na jaar op achteruitgegaan door de hoge hypotheekleningen en dure studieleningen. Het vertrek van de maakindustrie naar het buitenland leidde daarenboven tot werkloosheid en armoede bij zowel arbeiders als middenklassers.

Voor de politici en hun entourage, zowel Democraten als Republikeinen, is er geen vuiltje aan de lucht. Integendeel, zij zijn allemaal miljonair en worden almaar rijker.

Lees het boek ‘Hillbilly Elegy’ van J.D. Vance om te begrijpen hoe groot de wanhoop en armoede in sommige staten is. En misschien krijg je dan wel begrip voor de uitzichtloze situatie van al die deplorables op wie Hillary Clinton neerkeek, en die daarna voor Trump stemden.

De situatie herstellen zal niet eenvoudig zijn, dat zien veel Amerikanen zelf ook in. En dus stellen de aanhangers van Trump zich tevreden met het feit dat ze de politici van beide kampen kunnen schofferen en buitenspel zetten, eenvoudigweg door op Trump te stemmen. Wat hij ook zegt of doet, of hij veroordeeld wordt of niet, speelt voor die mensen geen enkele rol meer.

De kans is dus groot dat hij opnieuw president wordt. En de vraag is dan of dat een veel grotere ramp is dan een tweede ambtstermijn voor Joe Biden.

