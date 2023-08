Al jaren erger ik mij blauw aan reclamespots voor antibacteriële allesreinigers. Ik ben de laatste om aan het nut van die producten te twijfelen. Voor mijn eindwerk aan de UGent heb ik zelf vaak Dettol moeten gebruiken, aangezien ik werkte met sterk pathogene bacteriën.

In de reclamespots wordt beweerd dat het product 99,9 procent van alle bacteriën doodt, maar men vergeet er wel bij te vertellen dat mensen en dieren voor 100 procent afhankelijk zijn van die organismen en dat slechts 1 procent daarvan ernstige ziekten kan veroorzaken.

Stop met die bangmakerij en laat jonge koppeltjes hun kindje in de keuken rondkruipen. Wat is er mis met een huis dat niet elke dag wordt gesteriliseerd? Wat is er mis met een kleuter die in de tuin aan het wroeten is tussen de tulpenbollen? Laat de kindjes zich vuilmaken, en papa en mama krijgen vanzelf meer qualitytime.

Bernard Brochez, Deinze.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: