‘Wat moet je in verre, achterlijke landen gaan uitvoeren? Op je lamme kloten liggen in de zon?’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite.

Als reiziger moet je, zeker als je naar verre oorden wil verkassen, een brandstoftoeslag betalen, omdat de kerosine zo duur is. Zo’n toeslag kan oplopen tot 300 à 400 euro, bijvoorbeeld als je naar Mexico, Jamaica of de Dominicaanse Republiek wil. De vraag is: wat moet je in zulke achterlijke landen gaan uitvoeren? Op je lamme kloten in de zon liggen, oké, maar dat kun je ook in je eigen tuin, vooral als de zon enorm schijnt, waartoe dankzij de klimaatopwarming een grote kans is. Sommige mensen gebruiken het onnozele argument dat ze in verre landen de cultuur willen gaan opsnuiven. Dat ze godverdomme hun oksels opsnuiven. Cultuur in verre landen? Een paar ruïnes, een museum gewijd aan die overschatte Frida Kahlo met haar irritante snor, en een concert van de zwager van een verre neef van Julio Iglesias.

De Belgische cultuur is veel aanlokkelijker dan de cultuur op 3.000 of meer kilometer van hier. Zo was ik laatst bij de intrede van het Ros Beiaard in Dendermonde. Zelden zoveel cultuur meegemaakt. Heel tof dat er vier jongens op een paard zaten dat door de stad trok. En die jongens hadden een helmpje op en een plastic zwaard in hun hand! En woke waren ze ook: als je goed keek, kon je zien dat één der ruitertjes op z’n minst non-binair was, en een ander redelijk gay; die zwaaide met z’n zwaard alsof hij z’n leuter uit z’n broek had gehaald om ermede te slingeren. Maar goed, Belgische cultuur is meer dan een ommegang in Dendermonde alleen. Je kunt ook gewoon in je eigen huis blijven, en een leuk boek lezen, onder meer de nieuwe roman van Dimitri Verhulst, ‘Hebben en zijn’. Ik heb ’m gelezen, en ik ben er nog altijd niet goed van. Tjonge, wat een meesterwerk. Den Dimi was al een paar jaar op de sukkel, leverde alleen maar flutromans af, en leek letterkundig een vogel voor de kat, maar met ‘Hebben en zijn’ slaat hij eindelijk terug. Het verhaal grijpt je bij de keel, de stijl is nagenoeg onberispelijk, en de spanning is zodanig te snijden dat ik bij het lezen zes keer het zweet van m’n voorhoofd moest vegen met m’n zakdoek.

Zo’n prestatie zie ik een Mexicaanse, Jamaïcaanse of Dominicaanse auteur nog niet meteen leveren. Maar als je toch ’ns de hort op wil, dan kies je ofwel voor een reis met een vliegtuig dat weinig kerosine verbruikt, ofwel blijf je zo dicht mogelijk bij je eigen biotoop, en verplaats je je per auto, per fiets, per trein, per bus, of zelfs te voet. Of met de motor natuurlijk. Derhalve gaan m’n verloofde Lena en ik dit jaar op de motor naar een dichte bestemming, namelijk Den Haag in Nederland. We zullen er twee keer overnachten in het legendarische, magische hotel Des Indes, waar in de loop der tijden vele beroemde mensen hebben gelogeerd, dus ik zal zeker niet de eerste zijn. Multatuli heeft in de bar van het hotel twee hoofdstukken geschreven van ‘Max Havelaar’, Herman Brood heeft er op een keer achter een potplant gescheten, en Johnny Depp heeft er, tijdens een promotietour door Europa, z’n vriendin Amber Heard zo’n rammeling gegeven dat ze vier dagen bloed heeft gezeikt. Johnny verklaarde later aan de pers: ‘Ze zeikte helemaal geen bloed, ze had gewoon haar maandstonden, de stomme hoer.’ Hoe dan ook zal onze reis naar Den Haag niet overdreven veel kosten. M’n nieuwe motor, de Triumph Speed Twin Breitling, verbruikt maar 5,2 liter per honderd kilometer. Terzijde wil ik toch even opmerken dat iedereen maar klaagt over de hoge brandstofprijzen, maar een dikke euro of 2 per liter, dat is toch niet overdreven veel? Een fles whisky van een liter kost 80 euro, en daar klaagt men toch ook niet over, behalve misschien de zuurpruimen die zich geen dure fles whisky kunnen permitteren. Nou, dat ze dan water uit de kraan drinken. Toegegeven, Des Indes is geen goedkoop hotel, maar ik wil me gerust een folietje permitteren, nadat ik vorige week van het Vlaamse Letterenfonds het bericht kreeg dat ik voor 2022 een schrijfbeurs van 75.000 euro ontvang, voor het nieuwe non-fictieboek dat ik ga schrijven, getiteld ‘Mijn pissende penis’, over de weinige dingen waartoe m’n lul nog in staat is, nadat ik definitief impotent ben geworden. Doch, ik kan nog steeds m’n verloofde bevredigen hoor, want m’n tong, m’n vingers en m’n tenen, die zijn prima in orde. Dus ja, een relatief goedkope reis naar Den Haag zal het worden, en ik hoop dat vele Belgen m’n lichtende voorbeeld zullen volgen, en de verre achterlijke landen zullen vermijden als de pest.