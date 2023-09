‘Wat Oleksandra Matvitsjoek zegt over de oorlogsmisdaden gepleegd door Oekraïne, komt recht uit een handleiding voor oorlogspropaganda’

In zijn interview met Oleksandra Matvitsjoek verwijst Sam Ooghe naar oorlogsmisdaden gepleegd door Oekraïne. Haar antwoord komt recht uit een handleiding voor oorlogspropaganda: ‘Het grote verschil is dat die geen deel van een Oekraïense strategie vormen, en dat we in die zeldzame gevallen kunnen ingrijpen. We starten dan een gerechtelijke procedure en de daders worden gestraft.’

Dat herinnert aan ‘Principes élémentaires de propagande de guerre’, het bekende boek over oorlogspropaganda van de Belgische historica Anne Morelli, en meer bepaald de titel van het vijfde hoofdstuk: ‘De vijand begaat bewust wreedheden, wij onopzettelijke blunders’.

Het toppunt is Matvitsjoeks klacht over de ‘ontvoering’ van Oekraïense weeskinderen naar Rusland om daar geadopteerd te worden. Mijn jonge vriendin was in de zomer van 2014 in Loehansk, toen die stad in de regio Donbas aangevallen werd door het Oekraïense leger. Ziekenhuizen, scholen, huizen en flats werden systematisch gebombardeerd (mijn vriendin stuurde haar moeder naar België als au pair, om aan de onophoudelijke bommenregen te ontsnappen). Er was een hittegolf, en het Oekraïense leger had de watertoevoer geblokkeerd. Waren dat allemaal geen oorlogsmisdaden, terwijl kinderen laten adopteren dat wél is?

De documentaire ‘Donbass’ van de Franse journaliste Anne-Laure Bonnel, die op YouTube te vinden is, begint met Petro Porosjenko (president van Oekraïne van 2014 tot 2019) die op televisie zegt dat de kinderen van Donbas niet naar school zullen kunnen gaan: ze zullen in kelders moeten schuilen wegens de voortdurende bombardementen door het Oekraïense leger. Maar ook die openbare bekentenis van een oorlogsmisdaad volstaat blijkbaar niet om een proces tegen hem te beginnen.

Bij het begin van de zogenoemde anti-terroristische operatie door het Oekraïense leger tegen Donbas werd op tv openlijk gesproken over de etnische zuivering van de regio. De Amerikaanse onderzoeker Gordon Hahn verwijst daarnaar in zijn boek ‘Ukraine Over the Edge’. Het taalgebruik waarmee dat gebeurde is zo grof dat het moeilijk te geloven is, maar een video op YouTube (titel: ‘1.5 Million People Who Live in Donbass Must Be Killed, According to Ukrainian Journalist’) illustreert wat hij zegt. De video bevestigt ook de verhalen die mijn vriendin me vertelde.

Het leveren van clusterbommen aan Oekraïne werd onlangs gerechtvaardigd door de claim: ‘Rusland is ze in 2022 zelf beginnen te gebruiken.’ Maar al in 2014 waren er rapporten van Human Rights Watch over het gebruik van clusterbommen door het Oekraïnse leger tegen de burgerbevolking van Donbas. De kennis van de recente geschiedenis is blijkbaar verdwenen in de grote vergeetput van de propaganda.

Matvitsjoek heeft het ook over de pro-westerse Maidan-opstand van 2014. Ze vermeldt president Viktor Janoekovitsj en zegt: ‘Ik zag hoe demonstranten en activisten mishandeld en zelfs vermoord werden.’ Terwijl iedereen intussen weet dat het de neonazi’s waren die met jachtgeweren in de menigte schoten en de schuld in de schoenen van de president schoven.

Beweren dat de mensen van Donbas niet het recht hadden om zich te verzetten tegen de ‘coup’ in Kiev, is hetzelfde als beweren dat als Donald Trump op 6 januari 2021 - de dag van de bestorming van het Capitool - zijn zin had gekregen, iedereen in de Verenigde Staten dat had moeten accepteren. Het eerste wat de nieuwe regering in Kiev probeerde, was een wet goedgekeurd krijgen die het Russisch als officiële taal schrapte. Stel je voor dat ze dat in België zouden proberen met het Nederlands of het Frans!

Volodymyr Zelensky werd in 2019 verkozen met de belofte dat hij vrede zou sluiten met Rusland en de discriminatie van de Russisch-sprekenden in Oost-Oekraïne zou stopzetten. Hij heeft net het tegenovergestelde gedaan. Wie denkt dat de meerderheid van de bevolking van Donbas en de Krim weer wil bij Oekraïne horen, gelooft in een illusie.

Luc Castelein, Oudenaarde



