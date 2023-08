‘Wat wil minister Weyts bereiken met zijn leger controleartsen?’

In Humo 4328 las ik met plezier de humoristische bijdrage ‘Het lerarentekort eindelijk opgelost?’ van Hugo Matthysen over een nakende oplossing voor het lerarentekort. Twee dagen later zou het lachen me vergaan, toen ik een bericht van een goede vriendin ontving.

Anderhalf uur had ze wezenloos op de drempel van het kabinet van de controlearts gezeten: haar ‘medisch stelsel’ was verworpen. Ze is een geëngageerde en empathische topleerkracht in het lager onderwijs die binnenkort haar 50ste verjaardag zal vieren, maar nu zag ze het niet meer zitten.

Het afgelopen jaar had ze het niet onder de markt: een pijnlijke scheiding, twee studerende kinderen die veel zorg vragen, medische problemen waaronder reumatoïde artritis, CVS, chronische migraine en hartritmestoornissen. Daarom werkte ze de laatste jaren deeltijds en werd een deel van haar loon bijgepast door het ziekenfonds. Op die manier kon ze toch nog met enthousiasme haar beroep uitoefenen.

De controlearts had op geen enkel moment empathie getoond of geïnformeerd naar haar klachten. Hij zei: ‘Ah, u bent op vakantie geweest?’ En: ‘Minister Ben Weyts wil zoveel mogelijk min-55-jarigen uit dit stelsel.’ En ook: ‘De diagnose CVS aanvaarden we niet.’

Iedereen heeft recht op vakantie, chronisch ziek of niet. En inderdaad hebben wij samen een busreis naar een Europees land gemaakt, waarbij ik zelf heb kunnen vaststellen hoe zij die vakantie heeft ervaren: amper drie uur per nacht slapen, opstaan met pijn, maximaal een uur kunnen wandelen door de pijn, met haar hoofd tegen de zetelkussens duwen van de pijn, een resem pijnstillers en ontstekingsremmers moeten nemen omdat het regenweer alles nog erger maakte, stress van de angst dat haar passie om te reizen ook onmogelijk zou worden, huilbuien… Desondanks hebben wij de hele reis genoten en was ze de sfeermaker van ons gezelschap.

‘U ziet er nog jong en vitaal uit,’ dixit de controlearts. Hoe ironisch is het dat mensen die altijd maar blijven gaan en niet van opgeven willen weten, op die manier worden afgestraft? Ze doet alles voor haar kinderen, voor de kinderen op school, voor de vrienden, gepassioneerd, met een lach en een grol.

Ze wees op de sterk verhoogde CRP-waarden in haar bloed. Het oordeel van de controlearts: ‘U zult wel pijn hebben, maar u staat hier toch?’ Wat wil die man zeggen? Dat ze beter aan haar plicht had verzaakt en niet was komen opdagen? Hij ging verder: ‘Misschien kunt u beter ontslag nemen en een aangepaste job zoeken. Aan uw financiële situatie kan ik natuurlijk niets veranderen.’

Wat wil Ben Weyts met zijn legertje controleartsen eigenlijk bereiken? Mijn vriendin heeft zich in haar carrière dubbel en dik bewezen. Ze had al jaren ervaring als sociaal-cultureel werker op de teller toen ze besloot om zich om te scholen tot leerkracht, terwijl ze blééf werken.

Een gemotiveerde topleerkracht met jaren relevante ervaring wordt zomaar aan de kant geschoven, terwijl ze deeltijds nog wezenlijk zou kunnen bijdragen aan het leven van zovele leerlingen… Willen ze zo het lerarentekort oplossen?

L.L., Bertrem.

