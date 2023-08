‘We begonnen spontaan te muilen bij de bakker, onder luid applaus van de omstanders’

‘Thuis-’ en ‘wtFOCK’-scenariste Jasmien Vandermeeren zoomt een zomer lang in op herkenbare zonden in de onlinedatingwereld.

Zelfs als we in de toekomst tot halve cyborgs evolueren, met ingebouwde chips en de hele mikmak, dan nog is de kans klein dat we online daten ooit hoger inschatten dan iemand spontaan in het echte leven ontmoeten. Niemand wil te lang blijven hangen aan de gokmachines van het online datingcasino. Zelf zou ik ook liever iemand in het echte leven leren kennen en daar een romantisch verhaal aan overhouden dat ik iedereen kan vertellen. Zoiets als: ik stond bij de bakker nietsvermoedend te wachten op mijn brood en er kwam een hete onbekende naast me staan. Toen de bakkersvrouw vroeg of wij samenhoorden, antwoordde hij met een knipoog: ‘Ja, maar ze weet het nog niet,’ en begonnen we spontaan te muilen, onder luid applaus van de omstanders. Oké, dat scenario lijkt iets te veel op een slechte romcom, maar het is in elk geval spannender dan te moeten vertellen dat ik mijn lief op Tinder heb leren kennen – zoals zovelen tegenwoordig.

Gelukkig doet zich af en toe nog eens een gelegenheid voor om iemand in het echte leven tegen het lijf te lopen. De 38ste verjaardag van een vriendin, bijvoorbeeld. Terwijl ze mij mee naar de dansvloer sleepte, screende ik de bar op mogelijke vrijgezellen. Meh. Ik heb me vast weer voor niets zorgvuldig geëpileerd, dacht ik ontgoocheld. Maar je zult het altijd zien: net wanneer je foefhaar alle kanten op staat, doet zich een opportuniteit voor. Ik was tenminste voorbereid.

We stonden al een tijdje op de dansvloer toen de adem van mijn vriendin plots zichtbaar stokte. Ze greep theatraal mijn arm beet, alsof ze zichzelf moest ondersteunen om niet flauw te vallen. Ik stond er verbouwereerd bij, tot ze weinig subtiel met haar hoofd teken deed in de richting van de deur. Daar was net een boom van een kerel komen binnenwaaien, die meteen ook mij omverblies. Mijn vriendin schreeuwde in mijn oor: ‘Echt iets voor jou!’ Ik lachte schaapachtig dat ik nog niet overtuigd was, maar ik wist toen al dat elk verzet vergeefs zou zijn.

De stoot passeerde en lachte zelfverzekerd naar mij, draaide zich zelfs nog eens keurend om terwijl hij zich een weg baande naar het toilet, dwars door de dansende meute. Ik maande mezelf tot kalmte aan. Ik bedoel: ja, hij zag er goed uit – maar dat wil nog niets zeggen. Maar mijn vriendin kreeg een ondeugende fonkel in haar ogen. Ze grijnsde dat ze wist hoe laat het was en wedde er al haar geld op dat ik touche zou hebben. Hij was intussen terug van het toilet en zei iets tegen zijn maat terwijl ze mij beiden taxeerden. Dan kwam hij op me af en vroeg hij of ik iets wilde drinken. We grapten, we dansten, we schuurden tegen elkaar aan, maar ik moest de dag erop absurd vroeg beginnen te werken en kon dus niet blijven. Hij was ontgoocheld en vroeg mijn nummer. Nog voor hij weer opkeek van zijn scherm was ik al verdwenen. Hij stuurde onmiddellijk een berichtje: ‘Ik mis je al.’ Ik klemde de telefoon als een bakvis tegen mijn borst. Fok Tinder, dacht ik in een vlaag van hoogmoed: binnenkort zou ik die vermaledijde app kunnen wissen.

De dag erop was ik wat vroeger gestopt met werken toen hij opnieuw stuurde. Of ik zin had om af te spreken? Mijn hart maakte een sprongetje en ik dook onder de douche. Nog geen uur later stond hij aan mijn voordeur en sleurde ik hem naar binnen, waarna we dingen deden die heel erg SKNT waren (Starende Katten Niet Toegelaten). Achteraf bleef hij hangen en terwijl ik fantaseerde hoe ik Tinder ceremonieel van mijn telefoon zou verwijderen, vertelde hij alles over zijn bedrijf. Op een bepaald moment haalde hij er zelfs zijn computer bij voor een presentatie over dat bedrijf, die toch wel een goed uur duurde. Hij liet mij ook een aantal stalen zien – van zijn bedrijf. Ik probeerde af en toe iets te vertellen over mezelf, maar het ging algauw weer over het bedrijf: de verkoopcijfers, de interne vetes, de plannen voor de toekomst. We waren bijna drie uur verder en hij wist nog niets meer over mij dan de avond ervoor. Ik deed dan maar alsof ik heel erg moe was en stuurde hem weg.

De week erop appte hij me nog een paar keer, of we elkaar konden zien? Ik wimpelde hem af en hij belde in paniek: dat hij net wilde vragen of ik hem niet kon helpen met de communicatie van zijn bedrijf. Ik zei dat het niet paste. Ik had immers genoeg te doen, zoals op Tinder scrollen. Plots zag ik in dat mijn datingapp-dedain lichtjes overdreven was: op Tinder kun je tenminste iemand ghosten wanneer de irritatie te groot wordt. Ik wenste hem succes en dacht bij mezelf: zonde van mijn tijd.