‘We bezorgen de volgende generaties een toekomst van vuur en verdriet’

Ik treed graag lezer Ronald Verheyen uit Mortsel bij (zij het met een lichte frons wegens zijn vliegtuigreis), die in Humo 4327 berichtte over zijn reis naar Tanzania. Hij schetste de stand van klimaatzaken (men wist in 1972 al van grenzen aan de groei, ‘SUV’s en privileges’, ‘het kantelpunt bereikt’), maar eindigde op een te positieve noot.

Zijn Tanzaniaanse gids vroeg zich af of we in Europa dan niet begaan zijn met de toekomstige generaties. Mogelijk wisten die gids en Ronald dat zelf ook wel en wilden ze het enkel niet met zoveel woorden zeggen, maar de toekomstige generaties zijn alle ‘begaanheid’ voorbij.

We hebben hun een toekomst van vuur en verdriet bezorgd. Het zal geen tijd van vliegtuigreizen naar Tanzania meer zijn, gauw genoeg zijn er überhaupt geen reizen meer.

En van de politici mogen we inderdaad, uiteraard, als vanouds geen oplossingen verwachten. Anders kwam onze energie al lang van thorium als kernbrandstof. Zo vaak ‘hadden we maar’... Gelukkig zijn er onze naasten en dierbaren.

Tom Verbreyt, via mail.

