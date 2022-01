‘We moeten het compromis als iets eerbaars zien’

Ik ben het eens met professor Carl Devos dat we afstevenen op rampzalige verkiezingen in 2024 (‘In de Wetstraat zit toch een bende dramaqueens samen hè’, Humo 4246). Maar dat wordt ook in de hand gewerkt door de manier waarop hij de regeringen en de politici beoordeelt en becommentarieert. Hij onderschat het effect dat dat op de publieke opinie heeft.

Zijn mening wordt bovendien op Facebook gedeeld door Vlaams Belang en PVDA, die er alle baat bij hebben dat ‘de politiekers’ worden afgeschilderd als nietsnutten en profiteurs.

Zoals professor Hendrik Vos terecht zegt, moet er ook gewezen worden op de positieve dingen die de Belgische en Vlaamse politici weten te realiseren. Belangrijk is ook het compromis te verdedigen en uit te leggen als iets eerbaars.

Peter Switsers, Antwerpen.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: