‘We moeten onze naasten meer zelf opvangen én langer werken: die verwachtingen zijn kwalijk met elkaar te rijmen’

‘De maatschappij wentelt alsmaar meer zorgnoden af op de overheid, maar die kan niet blíjven zorgen voor meer instellingen, personeel en middelen. De elastiek staat op springen,’ zegt Margot Cloet, baas van Zorgnet-Icuro, in Humo 4322. En ze gaat verder: ‘Als we ons zorgsysteem willen redden, moeten we de organisatie omgooien. Mensen zullen het met minder zorg moeten stellen en hun naasten meer zelf moeten opvangen.’

Mevrouw Cloet heeft een punt, maar tegelijk wil onze overheid wel dat we langer blijven werken. Die verwachtingen zijn kwalijk met elkaar te rijmen.

Om te beginnen heeft niet iedereen het in zich om een verzorger te zijn. En wie, van de mensen die het wel in zich hebben, zou thuis kunnen blijven om voor een familielid te zorgen? Hoeveel gezinnen zouden in zo’n scenario met één loon kunnen rondkomen? Het leven is duur, en ironisch genoeg worden de mensen die het meest nodig zijn in de samenleving het minst betaald. Kijk maar wat er gebeurt als de mensen in sectoren als de zorg en het onderwijs staken.

Het Vlaams Gewest telt bovendien 8 procent alleenstaande ouders en 32 procent alleenwonenden: wat als zij zorg nodig hebben?

Volgens mij is zorg een basisbehoefte, iets waarop je niet zomaar kunt besparen. De overheid, die nu al meer en meer zorg aan het afstoten is, denkt daar blijkbaar anders over. Maar misschien moet zij, en moeten wij als kiezers, eerst eens uitmaken wat voor een samenleving we eigenlijk willen.

Fanny Maes, via e-mail

