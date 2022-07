‘Wie denigrerend spreekt over pretpedagogie, kijkt beter eens goed naar wat jeugdbewegingen waarmaken’

Mijn dochter heeft net het vliegtuig richting Albanië genomen voor een kamp van zeventien dagen, samen met achttien scouts van 17 en 18 jaar, vijf leiders en twee foeriers, jonge twintigers. Mijn dochter is één van die vijf leiders. Ze hebben tot in de puntjes een roadtrip van 2,5 weken in Albanië en Montenegro uitgetekend. Het zijn géén professionals, ze hebben geen sponsors geronseld en hebben voor elke cent voor deze reis gewerkt.

Een reisorganisatie smeekt waarschijnlijk om zulke stagiairs en medewerkers. Ze doen wat volwassenen van de jeugd verwachten. Ze spelen met elkaar, worden vrienden, bouwen samen dingen en elke week, elk weekend en elk kamp leren ze al spelend samen hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Wie graag denigrerend spreekt over pretpedagogie en het spelend leren, kijkt beter eens goed naar wat jeugdbewegingen waarmaken. Besef dat die jonge mensen veel meer doen dan wat wij over het algemeen doen als we op reis gaan en met twee à drie klikjes een all-invakantie boeken in Antalya.

Manu Vanhaverbeke, Berchem.

