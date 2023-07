‘Wie kritiek heeft op de reclame van ‘Vive le vélo’, wordt geblokkeerd’

Ik heb mijn bedenkingen bij de merchandising rond het wielerprogramma ‘Vive le vélo’ op VRT 1. Wie het volgt op Facebook en Instagram, krijgt vaak reclameboodschappen voor de ‘Vive le vélo’-kledinglijn.

Afgelopen zondag had ik, onder weer zo’n post op Facebook, geschreven dat ik fan ben van het programma, maar dat er andere kanalen bestaan om hun T-shirts te promoten. Anderen hadden ook kritiek geuit, altijd op een beschaafde manier, en sommige van die posts waren plots verdwenen.

Gisteren bleek ik plots geen toegang meer te hebben tot de Facebookpagina. Hun gelijknamige community, waar wel duidelijk vermeld wordt dat ze draait om de kledinglijn, is voor mij wel nog zichtbaar.

Over het wissen van kritische en/of ronduit onbeschofte opmerkingen op sociale media kun je nog discussiëren, maar de schrijvers meteen blokkeren vind ik een brugje te ver.

Ik wilde er eerst de VRT over aanschrijven, maar als een kritische ‘Koppen’-reportage over ‘Vive le vélo’ al in de doofpot verdwijnt, dan zal het de mail van een verongelijkte kijker wellicht niet anders vergaan. Het gaat me trouwens niet over mijn persoontje, maar als belastingbetaler en fan van het programma verwacht ik eerlijk gezegd een betere behandeling.

Els Van Overstraeten, via mail.

